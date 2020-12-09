確診食肆｜增13間　大埔萬芳冰室、奧海城Black Sugar Coffee上榜

社會新聞
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新冠肺炎第四波疫情持續，本港今日（9日）新增104宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，再多13間食肆，包括4間酒樓。此外，咖啡店「Black Sugar Coffee」於奧海城的分店、大埔萬芳冰室亦上榜。

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，奧海城二期「Black Sugar Coffee」上榜，到訪的確診者為一名52歲男子（個案編號：6399 )，於11月28日發病，12月2日確診，屬於源頭不明個案。他居於大角咀君匯港2座，報稱於11月30日到訪，並於同日曾到大全街的金家樂茶餐廳。此外，大埔萬芳冰室亦增有確診者到訪，為一名48歲男子（個案編號：6951），於12月3日發病，12月7日確診，報稱到訪日期為12月6日。

此外，新增的食肆中有4間酒樓上榜，包括尖沙嘴百樂門囍宴、油麻地花園酒家、坪石邨富港酒家、北角鳳城酒家。當中曾到訪北角鳳城酒家的一名48歲男子（個案編號：7117），亦曾報稱於12月5日到訪歌連臣角火葬場。他於12月5日發病，今日確診。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼近14日確診者居所及行蹤▼

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