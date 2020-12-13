確診食肆｜增30餐廳　上月開張中環譚仔、深水埗維記咖啡粉麵上榜

本港新型肺炎疫情持續，周六（12日）新增69宗確診個案。衞生署衞生防護中心周六晚亦更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，資料顯示新增30間餐廳曾有確診者到訪。當中上月開張、位於中環華商會所大廈的譚仔雲南米線、新蒲崗Mikiki的薩莉亞意式餐廳等亦「上榜」。 另外，上周有消息指香港科技園公司董事局主席查毅超確診，而其個案編號為#6782。根據當局周六更新的資料，他曾於本月2日或之前到訪過位於深水埗的維記咖啡粉麵。除食肆外，亦有酒店「上榜」，包括金鐘的「奕居」（The Upper House）及荃灣悅來酒店。

根據當局資料，過去14日有患者到訪過的餐廳新增30間，分佈於全港各區。港島區包括上月才開張的中環譚仔雲南米線分店，曾到訪的確診者為49歲男子（# 6780），他居於中西區寶德大廈。該名男子亦曾到過位於中西區堅道27號的「名閣」。另外，銅鑼灣利園三期、比利時餐廳「Belgos」、柴灣興華廣場「彩逸漁港」等亦「上榜」。

九龍區亦有多間餐廳新上榜，包括位於新蒲崗Mikiki「薩莉亞意式餐廳」、美孚吉利徑21號「味味佳餐廳」等。而旺角創興廣場的「盈館」亦有確診者到訪過，今年9月該餐廳亦曾有員工確診。

▼患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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另外，有居於陽明山莊的54歲男確診者（#6782），曾於本月2日或之前到訪過位於深水埗的維記咖啡粉麵。另外，科學園亦再有餐廳上榜，周六確診的55歲女子（# 7391）曾於本月6日或之前，到過科技大道西8號尚湖樓地下的「楠天Kitchen」。該名女子居於元朗八鄉石湖塘，於12月8日發病，與本地個案有流行病學關連。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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除餐廳外，周六更新的大廈名單中，亦有多間酒店「上榜」，包括金鐘的「奕居」（The Upper House），曾到的確診者為47歲女子（#6866），她居於黃大仙新光中心1座，於本月2日或之前到訪過「奕居」。而該酒店旗下「Café Gray Deluxe」餐廳一名員工，於本月5日證實初步確診。另外荃灣悅來酒店亦曾有確診者於本月8日或之前到訪過。

另外，灣仔入境事務大樓亦在更新名單上。資料顯示，一確診52歲女子（#7242）於本月1日或之前到過入境事務大樓，她於12月3日發病，住油麻地駿發花園4座。