指定檢疫酒店｜聶德權：有更多酒店有意加入　需要時可增加房量

第四波新冠肺炎疫情持續，政府要求由本月22日起，從海外抵港人士需入住3指定的檢疫酒店。公務員事務局局長聶德權今早（13日）於港台節目表示，除了現時的36間指定酒店，亦有其他酒店表示有意改為檢疫酒店，當局會留意房間需求，如整體入住率高，可增加檢疫酒店。他又稱，會要求該36間酒店，今日內回覆是否有條件於周五（18日）改為檢疫酒店。 另外，聶德權表示，雖然措施於22日才全面實施，不過預計在21日從海外抵港的人士，都必須預訂指定檢疫酒店，以免因延誤入住酒店而產生混亂。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

聶德權今早於港台節目《千禧年代》表示，現時有1.2萬間房間，相信有足夠供應，當局會留意預訂情況，假如整體入住率高，有需要時會再增加檢疫酒店。他透露，有其他酒店有意改為檢疫酒店，不過現時未在列表上，一旦有需要，可再改為檢疫用途。

另外，部分指定酒店早前表示，可提早改為檢疫用途。聶德權表示，會要求36間指定酒店今日內回覆，是否可於周五改為檢疫酒店。

聶德權表示，如有需要會增加檢疫酒店數量。（資料圖片／鄭子峰攝）

雖然指定檢疫酒店計安排於12月22日才全面實施，不過聶德權表示，為免有任何混亂，21日抵港的人士都需預訂檢疫酒店。他解釋，航班有可能延誤，而且到埗後的檢測需時，未必可趕於22日前入住原本預訂的酒店，假如該酒店並非指定檢疫酒店，22日起就不可接收檢疫人士，屆時就會產生混亂。

疫情初期曾與酒店業界溝通 惟當時酒店不太願意

有議員批評，政府應於多月前便推行指定檢疫酒店制度，聶德權回應指，疫情初期有與酒店業界溝通，不過酒店當時不太願意接收檢疫人士，員工亦有憂慮。他續指，在5、6月後酒店開始接受檢疫人士，而政府上月起亦已要回港人士於酒店檢疫。他強調：「唔係唔想做，有啲嘢要睇環境、時間」。