新冠肺炎．12.14｜増82宗確診個案　東頭邨貴東樓高層居民需檢疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增82宗確診個案，累計7,624宗，另有60多宗初步確診。 其中東頭邨貴東樓累計6個單位共9人染疫，部份屬於同一座向單位，港大微生物學系講座教授袁國勇到現場調查。 一名49歲男患者今早10時49分不治，到傍晚6時至7時再多兩名60歲以上患者死亡，即8時內三人死亡，他們入院3至10日不等，本港累計增至120人不治。

確診食肆｜鯉魚門明星海鮮酒家上榜 61歲婦曾訪IFC等中上環商廈

【00:55】本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增82宗確診個案，77宗本地個案當中有37宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者到訪過的大廈名單，新增食肆有鯉魚門明星海鮮酒家。



另外，一名居於上環福陞閣的61歲婦人在發病後，曾到過中上環IFC國際金融中心1期等多幢商業大廈，以及上環街市及熟食中心。

確診大廈｜西半山賓士花園上榜 海逸豪園現不明個案 住址全覽

【00:40】衞生署昨日（14日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中本地個案佔77宗，源頭不明個案有37宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，其中位於西半山的賓士花園首次列入名單，另外據統計，最新名單共有29宗個案的報稱住址涉及公共屋邨。



大型屋苑黃埔花園再次出現兩宗確診個案，兩宗皆與本地個案有流行病學關連；黃埔花園毗鄰的另一大型屋苑海逸豪園則出現源頭不明個案，涉及一名79歲男患者。

海逸豪園12A座一名79歲男病人（編號7611），屬於不明源頭感染個案。（資料圖片）

5000元確診津貼｜社署接51宗申請 20宗已完成審批 1宗不獲批

【23:55】新冠肺炎肆虐，政府早前針對會「手停口停」的患者，推出5,000元的確診津貼。接受申請逾兩周，社會福利署今日回覆《香港01》查詢時指，截至今早接獲51宗申請，其中20宗申請已完成審批，1宗不獲批，原因是該個案屬外地輸入個案。

新冠肺炎｜機場警區增一名男警長初步確診 警區累計7警染疫

【23:50】警務處公布，繼日前六名駐守機場警區的警務人員確診2019冠狀病毒病後，與他們有緊密接觸的人員均獲安排接受強制檢疫及隔離。隔離期間，一名44歲駐守機場警區的男警長於昨晚（13日）接受檢測，並於今日（14日）得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警長於過去1４日沒有外遊記錄，在工作期間亦沒有接觸公眾，他最後一日上班日為12月8日。

【23:40】先後有多部小巴到東頭邨貴東樓，接載居民前往竹篙灣檢疫中心。

新冠肺炎｜天冷卻禁堂食 四季煲仔飯一小時零外賣 生意失八成

【23:15】本港今日起天氣轉冷，本應是三五成群食熱辣辣煲仔飯驅寒的時候，卻因新冠肺炎疫情來襲，食肆晚市不能設堂食，以往在油麻地鴉打街及廟街排隊食煲仔飯墟冚情景不再。



有煲仔飯店店員慨嘆，禁堂食令嚴重打擊生意，至晚上8時賣出不足10煲，生意大減八成，「我哋靠晚市，邊有人日頭食煲仔飯？」另一間煲仔飯店員無奈稱：「依家食飯都要問准阿姐（特首林鄭月娥）。」

以往大打蛇餅的四季煲仔飯人龍絕跡，街道人流稀少。（孔繁栩攝）

DSE 2021｜考試時間表出爐 通識科續打頭陣 口罩要求列考生手冊

【23:05】2021年中學文憑試（DSE）筆試將於來年4月23日至5月17日舉行，放榜日暫定為7月21日。考評局今日（14日）公布最新考試時間表，其中通識科與去年一樣，繼續「打頭陣」成為首科開考的核心科目。當局今年9月曾表示，考生人數較少的科目，可能需要安排於同日上午及下午考核，根據最新時間表，只有數學科延伸單元（M1/M2）及宗教科有相關安排。



另外，2021年的《考生手冊》加入預防措施安排章節，列明考生進入試場前，必須正確戴上自備的外科口罩，口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴，以及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手。

【23:00】天氣轉冷，今晚（14日）氣溫急跌至15度，天文台預測明日（15日）最低氣溫更降至13度。不過，受防疫措施影響，食肆晚上6時後禁堂食，食客不能逗留在店內，全港逾400名麥難民需另覓地方，渡過寒冬。



62歲的阿富一向於長沙灣麥當勞過夜，近日轉到商場外的街邊睡，無瓦遮頭、位置當風，但他笑說「都無得揀啦」，料聖誕、新年都要在此渡過，亦對政府不抱期望，「無辦法架啦，疫情都未搞掂，點會幫你？」

點擊看全文：新冠肺炎｜天氣轉冷 麥難民失棲身之所 轉瞓街邊：政府幫到咩？

【22:38】衞生署公布，由明日（15日）開始，政府將安排承辦商（華大基因）於東頭（二）邨羽毛球場及排球場（近貴東樓地下）設立流動採樣站，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至19日。檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。

政府會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

新冠肺炎疫苗｜政府：採購基於科學實據 斥造謠者罔顧公眾利益

【22:33】政府日前公布預先採購三款新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括科興控股滅活疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech核酸疫苗，以及阿斯利康／牛津大學病毒載體疫苗。政府今晚（14日）發聲明指，採購是經參考專家就候選疫苗的意見，以及考慮疫苗的供應量及時間、物流和儲存辦法等因素後達至的決定。當局強調，疫苗採購決定完全基於安全、效用、質量及供應，絕對不涉任何政治因素。

新冠肺炎｜政府刊憲曾在東頭邨貴東樓人士 最遲本周六須強制檢測

【22:23】食物及衞生局公布政府就強制檢測公告刊憲，在第599J章下作出強制檢測公告，任何在今年11月22日日至12月14日期間曾身處黃大仙東頭（二）邨貴東樓超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於本月19日（星期六）或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

新冠肺炎｜擾流效應播毒再襲Y4型大廈 貴東樓同類樓宇現存逾70座

【21:09】本港今日新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中黃大仙東頭邨貴東樓新增2宗個案，至今累計9宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日視察後，懷疑大廈出現「擾流效應」，病毒由23樓的傳播至29樓的單位。



翻查資料，貴東樓屬Y4型公屋，全港至今現存超過70座，遍布各區的公共屋邨或居屋屋苑，與早前出現「擾流效應」播毒的大埔富亨邨亨泰樓，屬於同一時期、同一類型的公屋設計。

富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

新冠肺炎｜兩名男病人傍晚死亡 8小時三患者不治 累計120人病逝

【20:35】醫院管理局公布，今日再有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今日離世。至今共有117名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世，連同另外三宗，累計已有120患者死亡。

死者之一為屯門醫院一名有長期病患的69歲男病人（個案編號：6839），他在12月4日因發燒，由檢疫中心轉送屯門醫院隔離病房接受治療，其後情況持續惡化，延至今日晚上6時10分離世。

另一為伊利沙伯醫院一名有長期病患的73歲男病人（個案編號：7560），於12月12日因發燒及含氧量低入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診感染2019冠狀病毒病。他一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至今日晚上6時57分離世。

新冠肺炎疫苗｜袁國勇不堅持一年內不會接種：咩都要根據科學

【20:08】兩款各100萬劑的新冠肺炎疫苗將於下月起陸續供港，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日( 14日)下午到黃大仙東頭邨貴東樓視察爆疫情況後接受傳媒訪問，他數個月前稱一年內不會接種新冠肺炎疫苗，今改稱「咩都要根據科學」，他指當疫苗的第三期臨床數據面世，經衞生署科學委員會評估後認為安全，便可以立即接種，又呼籲市民不必太擔心產苗產地影響品質。

另外，袁國勇承認已辭去港大深圳醫院擔任臨牀微生物及感染控制科主管一職，坦言俘法兼顧，「年紀大喇，今年喺香港都做到筋疲力盡」。

袁國勇等專家到貴東樓視察，發現部份單位因擾流效應而感染。(羅君豪攝)

新冠肺炎｜港珠澳大橋香港口岸4名夜班分判商清潔工確診

【19:45】政府產業署公布，港珠澳大橋香港口岸四名分判商清潔員工確診2019冠狀病毒病，他們均屬夜班，負責港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的一般清潔及消毒工作。在一名清潔員工首先於上周四（10日確）診後，分判商已就相關工作及活動範圍進行全面清潔及消毒，以確保環境衞生。

【18:30】衞生防護中心指有確診外傭會到大埔豐年樓一間外傭宿舍過夜，現場有街坊透露，今日曾有清潔工清洗，另有住戶表示，大廈經常有外傭出入，「唔止周末，閒日都有呀」，她得悉大廈有人確患後立即穿戴手套出入。

【18:10】袁國勇又說，冬天的疫情一定差過夏天，因為在該環境有利病毒生存，故在空氣較乾燥的情況下，微粒一旦散出來就會揮發，亦會留在空氣時間較長，故冬天亦特別多無源頭個案，呼籲市民注意手部衞生、戴口罩，只要做得好話，疫情有望於聖誕節回落番，「大家都開心返。」

袁國勇又指，「今次學到一課」，市民記得要煮食時先關窗，才再開抽油煙機。至於大廈哪個單位有事「唔緊要」，如大廈「有事」自己又住頂樓，「就真係要關窗喇」，因為擔心會受擾流效應影響。他理解市民緊張私隱，故亦認同不應該隨便公布單位，「除非有爆發，無辦法唔講。」

新冠肺炎│東頭邨貴東樓15室3戶確診 袁國勇：擾流將病毒捲入單位

【17:54】衞生署衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，貴東樓已有6個單位有確診個案，最新兩個單位是06室及15室。而11月尾最先報告的個案，是涉及高層的16號單位，其後12月初涉及15號單位都是這層，與日出康城9期地盤有關，涉及4個案。而第一宗個案同層04室單位，與之前個案有關，近一兩日發現多3單位，包括15號同06號單位，15號單位有3樓層有個案。

袁國勇指，該大廈15室單位的座向出現爆發，2315室已有四名病人確診。而該單位有日出康城地盤患者並傳染家人，而7至8日後2415室單位亦有人確診。他指，已看過喉管並無破裂、U型隔氣無問題、亦無人改裝單位，但由於2315一個單位內有4個病人，病毒載量高，倘開抽氣扇空氣暖會向上升，而上一層的廚房，即2415室有住客煮食時會開窗及抽油煙機，出現有負壓環境，會將氣溶膠即病毒微粒抽入屋內，導致各個單位有傳染情況。

他又稱，本不應該有病毒由24傳染到29樓，但視察後發現糞便渠的氣喉上到屋頂後不太高，北風吹時會有「繞流效應」，令帶病毒的空氣飄落到2915室。故他建議2315室對上單位要撤離入住檢疫中心，直至環保署完成評估，而2315室以下則毋須撤離，但今晚要做抗原測試。

袁國勇又指，由於1906室亦有一名病人感染源頭不明，故今晚會要求檢測公司幫該單位上、下兩層的單位檢測，但不會要求檢疫。他呼籲市民如聞到廁所味／開抽氣時聞到異味，應找專業人士檢查喉管。每周倒半至一公升水到U型喉管，衞生防護中心會到受影響單位取樣，包括抽氣扇、窗、通氣喉等。他又指，今次情況與亨泰樓早前發生的傳播相似，但同麗晶花園不一樣，相信有病毒經空氣抽出來到其他單位的廚房，「是新發現，以前無見過。」他提醒，如市民的單位廚房窗，與下層廁所窗相近，故提醒要關窗才可開抽油煙機煮食。

至於2116室單位及2104室單位，則與其他群組有關，與建築物設計無關連。不過上、下兩層單位的住戶都要接受檢測。

【17:10】張竹君指，稍後會發出強制檢測令，要求貴東樓居民及去過現場的人都要接受檢測。她又透露，貴東樓有一個單位與日出康城9期地盤群組有關。

至於兩名或涉外傭宿舍個案的僱主，一人居於大埔、另一人居於紅磡。

新冠肺炎│大埔豐年樓外傭宿舍爆疫 至少2人確診、數人初步確診

【17:00】張竹君指，#6971的42歲女死者，暫只知在跑馬地地盤工作，地點是在宏德街，但翻查資料並無相類似地方，仍在追問管理人，手上的資料顯示她報稱於12月3日有流感徵狀不適，12月6日去急症室，暫無其他詳細資料。

而貴東樓則暫以高層單位較多個案。

張竹君又指，今日暫有迄逾60宗初步確診個案。

胡德超表示，曾在深切治療部見到有病人，一入急症室或病房已要插喉，部份人有病徵逾一周，病人可能覺得「好輕微、唔為意中招」，故建議不要掉以輕心，特別是行路氣喘，一定要盡快睇醫生，因為很多人沒有出街，少郁動未必發現自己氣喘，故大家應留意在家中行來行去是否容易氣喘，並盡快睇醫生，「唔好等多一、兩日，嗰一、兩日好影響之後治療效果。」

【16:50】張竹君又指，留意到有兩名確診外傭，於周末會去類似宿舍的地方度過周末，地址是大埔豐年樓，由於仍有初步陽性的個案亦有去過，現正跟進有幾多緊密接觸者。

【16:45】胡德超則指，翻查過去11個月的病人資料，可發現有約300名患者曾入深切治療部，有一半是70歲以下，故大眾不要以為年輕就一定病情輕微。

他又指，不少病情嚴重的病人，在確診首星期病徵輕微，只有少少喉嚨痛、發燒，對病情不以為意，但重申應盡快求醫，因為遲診斷情況會更差，其後出現細胞因子風暴會令病情更差，出現肺炎跡象及發燒，故建議市民有發燒、喉痛應盡快求醫，愈早治療診斷，效果會更好。

他又形容，部份病人會急轉差，「我哋叫插水式差落去。」

張竹君表示，12月14日新增82宗確診個案。(孔繁栩攝)

【16:40】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報116宗個案，而聯合醫院一名個案編號#7134的患者，今日離世，本身有長期病患，12月9日由亞博社區治療設施送去聯合醫院治療，今早10時49分離世。

新冠肺炎｜49歲漢確診一周病逝 昨未列作危殆 3日2中年患者不治

而過去24小時，有64名病人康復出院，至今累計6265確診病人及一名疑似病人出院。

截至今早9時，至今有1126名確診病人分別在醫管局13間醫院及亞博館留醫，當中46人危殆，71人情況嚴重。

她又指，一名65歲男病人因為昏眩去聯合醫院急症室，檢測後發現呈初步陽性，經醫院感染控制組追蹤，曾在同一病格的6名病人列為緊密接觸者要檢疫，並會安排檢測，其中5名病人呈陰性，其他檢測仍進行中，暫無醫護人員列為緊密接觸者。

此外，61歲女病人因為咳、發燒去仁濟醫院急症室求醫，入住普通科，傍晚再轉至負壓病房留醫，檢測結果其後呈陽性，已立即轉去隔離病房，目前情況現時穩定。經調查後，發現2名住院病人同住一間內科病房，會列密切接觸者已安排隔離，另外一名護士協助留樣本無戴合適裝備，亦要列密切接觸者，隔離14日。

此外，北大嶼山社區健康中心早前收集深喉樣本因為無按程序放入化驗室，有11名病人受影響，其中有10位於星期5(12月11號)去北大嶼山醫院求診，其中一位屬於強制檢測群組人士。

新冠肺炎｜無源頭個案增37宗 東頭邨貴東樓增2宗 15號單位爆疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲、醫院管理局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，至凌晨零時，本港在過去24小時新增82宗確診個案。其中，輸入個案有5宗，本地個案則有77宗，而未知感染源頭的個案，有37宗。而跳舞群組再多2宗，累計已達720多宗。而亞博館群組則累計23宗，日出康城9期地盤再多一宗，即累計62宗，而沙田一田百貨群組再多一宗，累計15人染疫。至於將軍澳藍田隧道工程群組亦已累計12宗。

張竹君指，一位新蒲崗康璟護老院清潔工，有時候會做陪診，12月11號開始不適，翌日是最後一日上班，衞生防護中心已派樽，會留意院友、員工有無傳播情況。

而太子道西一家老人院，亦有一名院友染疫，患者住單人房，離開房間會戴口罩，暫無明顯的緊密接觸者，但仍會派樽比院舍，該院舍約有3、40名院友。

而東頭邨貴東樓再多左兩宗確診個案，即已累計合共6個單位9人中招，其中15號單位有3個，涉及不同層數，會待專家檢視後再作決定。

【16:20】在東頭邨貴東樓，現場警員指，初步消息是要向貴東樓住戶發出檢疫令，有待袁國勇視察情況後公布。

【16:15】康文署表示一名技工確診。該名技工於新界西樹木組古樹名木（新界）辦事處上班，負責新界區的古樹管理工作。他最近一次上班日期為12月10日。該名員工早前因身體不適求醫，昨日（12月13日）獲通知確診。

新冠肺炎│康文署技工確診 負責新界古樹管理 12月10日最後上班

康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關工作地點及所有公共設施。基於公共衞生考慮，有關辦事處已關閉，直至另行通知，以便進行徹底清潔消毒。

袁國勇到東頭邨視察。(羅君豪攝)

【16:00】衞生署及港大微生物學系講座教授袁國勇，到東頭邨視察。現場有大批穿保護衣物的人清潔及派樣本瓶。多名衞生防護中心職員亦剛抵達屋邨辦事處。

【15:45】本港天氣轉冷，明早（15日）氣溫將跌至攝氏13度，新界多區僅有11度。寒冷天氣面對新冠肺炎病毒及流感，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，病毒在低溫環境的生存時間較長，或能在物件上生存逾一周；而當天氣乾燥，病人釋出飛沬核時，病毒在空氣停留的時間較長，並能飄得較遠。



而呼吸系統專科醫生梁子超稱，乾燥環境能影響人體呼吸道黏膜細胞，削弱保護功能，便容易染病。他建議市民注意保暖、多喝水，避免染上新冠肺炎或流感等病毒。

天氣轉冷明跌至13度 專家指病毒低溫生存時間較長 提醒保暖保濕

【15:35】食環署表示，與警方於星期六（12月12日）及星期日（12月13日）在全港多區採取聯合行動，加強巡查餐飲處所及私營燒烤場，對違例者採取嚴厲執法行動。

聯合行動中合共巡查了452間餐飲處所，另外食環署過去兩日亦巡查了1,701間餐飲處所。食環署向13名涉嫌違反《規例》中有關桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩、展示「安心出行」場所二維碼的海報等規定的餐飲業務負責人，展開檢控程序。

另外，聯合行動中食環署在日間向2名私營燒烤場負責人發出口頭警告。

新冠肺炎│食環署、警方聯合巡查食肆行動 控13家處所違禁令

【15:20】運輸及房屋局表示，一名人員昨晚（12月13日）初步確診。局方指，該名人員在添馬政府總部東翼20樓上班，負責後勤工作，毋須接觸公眾。他最近一次當值日期為12月9日，最近沒有外遊紀錄。他於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫檢測，體溫正常。

運房局會安排與該人員共同當值的職員進行病毒測試，並安排在相關工作地方進行徹底清潔消毒。

【13:30】房屋署一名外判大堂接待員確診。該名確診人士為，樂富香港房屋委員會客務中心的外判大堂接待員，一般負責該中心第一層平台的人流管制工作，他最近一次上班日期為12月12日，現正在亞洲國際博覽館的社區治療設施接受治療。他並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。



房屋署表示，客務中心的辦公室及公用地方已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒，房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

新冠肺炎｜房署樂富接待員確診 上周六仍有上班

【12:30】電視廣播有限公司有員工確診；公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，而與確診者同組的4人已經檢測為陰性；通告又指，已安排為他們曾前往的廣播大樓四樓及五樓進行大規模清潔消毒。至今，未有接到通知有任何同事因此被列為緊密接觸者。

電視廣播有限公司有員工確診，公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，公司已安排為確診者曾前往的地點進行消毒。(讀者提供)

電視廣播有限公司有員工確診，公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，公司已安排為確診者曾前往的地點進行消毒。(讀者提供)

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，新冠肺炎由始至終都是嚴重疾病，如翻看數據，40至59歲的重症患者比率，與年初時相若，只是過往社會可能忽略年輕的重症患者。他又舉例指，被視為吹哨者的內地醫生李文亮，因病逝世時亦只是30多歲。

新冠肺炎｜何栢良：新冠肺炎一直是嚴重疾病 未見重症有年輕化

【10:15】彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共4人染疫。衞生防護中心昨日表明，今日會向居民派樣本瓶檢測，早上一度未見有相關人員出現，至約10時，才有職員在樓下張貼公告，列明派樽及收樽時間，並即場派發樣本瓶。

有管理公司員工身穿防裝備及面罩到場準備，並即時貼出告示，列明今天的派瓶時間為早上10時至晚上6時；收樽時間則是明天早上6時至上午11時。之後陸續有居民排隊取樣本瓶。

新冠肺炎│明麗樓今日派樽 即時通知派發時間 居民批安排混亂

【10:00】香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受電台訪問時表示，因回港人士要先有機位再訂酒店回港，預計中價位酒店或於政策實行初期，預訂情況未如理想，估計到一月才會改善。



他亦指，本地客對入住本地酒店興趣下降，預計聖誕後至農曆新年前，裁員情況會較嚴重。

新冠肺炎｜李漢城：中價位指定檢疫酒店料初期入住未如理想

【09:45】曾祈殷表示，昨日再增41宗源頭不明個案，令人憂慮，顯示社區仍有不少隱形傳播。惟他說，暫未聽到病毒變種，但因確診人士涉及不同階層，情況比第3波嚴峻，即使所有防疫措施落實，相信疫情維持時間比第3波長。

新冠肺炎｜曾祈殷：預計今波疫情較第3波長 暫未聽到病毒變種【09:30】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，政府收緊的防疫措施在上周四才生效，估計要一兩個禮拜後才有效果，認為現時本港疫情「在高峰個頂打橫行緊」，應會在一兩周後開始下跌。



對於政府早前宣布會為市民免費接種疫苗，但市民不能選擇注射哪種疫苗，許樹昌指，現時政府採購的兩款疫苗，已有醫學雜誌期刊報告證明其可能副作用及保護率，相信中國科興疫苗亦估計可在數星期內在醫學雜誌刊出報告。他預計，新冠病毒變種沒有流感快，每年都需要再打的機會「無咁高」。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受港台《千禧年代》訪問時亦表示，了解到私家診所都可獲新冠肺炎疫苗，認為如對疫苗有擔心的市民，可以先待有更多數據研究，視乎哪種疫苗抗體較持久再決定。

【09:15】新冠肺炎疫情持續，彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共4人染疫。當局昨日表示，今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測，惟早上9時現場未見有人向居民派發樣本瓶，有居民坦言覺得很混亂，至今未有收到指示，有人打算到門診或郵局自行領取樣本瓶，「係完全冇指示，覺得好混亂。」

新冠肺炎疫苗｜許樹昌：未必每年接種 現處疫情高峰料一兩周回落

36間指定檢疫酒店名單▼

【09:00】公務員事務局局長聶德權表示，除了現時的36間指定酒店，亦有其他酒店表示有意改為檢疫酒店，當局會留意房間需求，如整體入住率高，可增加檢疫酒店。他又稱，會要求該36間酒店，今日內回覆是否有條件於周五（18日）改為檢疫酒店。

另外，聶德權表示，雖然措施於22日才全面實施，不過預計在21日從海外抵港的人士，都必須預訂指定檢疫酒店，以免因延誤入住酒店而產生混亂。

指定檢疫酒店｜聶德權：有更多酒店有意加入 需要時可增加房量

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍員工確診 院友須撤離

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彩雲邨爆疫

不一樣的聖誕節 疫症與港人並存

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▼近14日確診者居所及行蹤▼

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【00:30】根據衞生防護中心公布最新患者住所，馬鞍山恆安邨恆山樓單日新增3宗確診，而葵青長宏邨宏善樓、沙田廣源邨廣橡樓及荷李活道 77-81A號大廈亦單日新增2宗確診。至於紀律部隊宿舍亦有2宗確診，分別位於油塘油美苑潤美閣及荔景紀律部隊宿舍。

確診大廈｜恆安邨恆山樓單日增3確診 兩紀律部隊舍宿再現患者

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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【00:25】衞生署衞生防護中心更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，有32間食肆新上榜，遍布多區，包括觀塘開源道63號「光榮冰室」、觀塘大本營「客家好棧」、西環「可可店」、V Walk 「茶木‧台式休閒餐廳」及利園二期「十里洋場」等。

確診食肆｜增32間餐廳 光榮冰室、可可店、十里洋場「上榜」

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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