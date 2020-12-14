新冠肺炎疫苗｜許樹昌：未必每年接種　現處疫情高峰料一兩周回落

新冠肺炎疫情肆虐，本港至今爆發第四波，確診數字仍高企，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，政府收緊的防疫措施在上周四才生效，估計要一兩個禮拜後才有效果，認為現時本港疫情「在高峰個頂打橫行緊」，應會在一兩周後開始下跌。 對於政府早前宣布會為市民免費接種疫苗，但市民不能選擇注射哪種疫苗，許樹昌指，現時政府採購的兩款疫苗，已有醫學雜誌期刊報告證明其可能副作用及保護率，相信中國科興疫苗亦估計可在數星期內在醫學雜誌刊出報告。他預計，新冠病毒變種沒有流感快，每年都需要再打的機會「無咁高」。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今(14日)接受港台《千禧年代》時亦表示，了解到私家診所都可獲新冠肺炎疫苗，認為如對疫苗有擔心的市民，可以先待有更多數據研究，視乎哪種疫苗抗體較持久再決定。

許樹昌估計，新冠病毒變種不及流感快，或不需每年接種。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌於商台節目《在晴朗的一天出發》指，政府購入3款不同科技平台的疫苗，其中滅活科技早於流感疫苗使用，有紀錄其成效，而腺病毒載體疫苗都有其他現行疫苗使用，至於mRNA核糖核酸疫苗則為首次使用，但亦意外地有95%保護率。

預計最快2021年尾全港有7成人能接種疫苗

許預計，最快可在2021年尾全港能有7成人接種到疫苗，以產生群體保護，但若送貨遇阻滯亦要待2022年初。他指，暫時各項疫苗的研究抗體只有約兩個月，故只能確認抗體在兩個月後仍在，而參考流感疫苗抗體可有約6個月，估計新冠病毒的變化不及流感，需要每年打的機會「無咁高」。許續指，打了新冠病毒疫苗後，不代表不會受感染，但嚴重程度及死亡風險會較低，「打兩針後，隔兩星期抗體就會穩定啲」。

政府表示，不會讓市民選取接種哪款新冠病毒疫苗，曾祈殷在另一節目指，知悉私家診所都會有新冠病毒疫苗，「但冇政府咁快」，認為市民如對注射疫苗有擔心，可以先參考外國注射情況及數據，「想選擇同睇耐啲，係有權利嘅。」

何栢良：市民考慮接種疫苗 事件不應太政治化

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，接種疫苗不可強迫，必須為自願性質，但市民考慮時不應將事件政治化，應以科學態度看待，否則「好事變壞事」。他續指，將會有愈來愈多關於疫苗的數據，全球都陸續有人接種，屆時可有更多資料參考。另外，他認為政府應招募一萬名醫務人員擔任接種隊，以應對接種需求。

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防疫措施周四才收緊 料一兩周後才有效果

至於第4波疫情的病毒，傳播性是否較高，許認為第3及第4波均為高傳播的病毒，但第4波出現跳舞群組滲透社區，出現大量個案，年輕人個案自然較多。他指，政府收緊的防疫措施在上周四才生效，估計要一兩個禮拜後才有效果，認為現時本港疫情「在高峰個頂打橫行緊」，應會在一兩周後開始下跌。

昨日出現一宗42歲患者死亡個案，許樹昌了解到，該病人出現氣喘3日才入院，估計是無即時求醫。