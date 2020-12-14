新冠肺炎｜曾祈殷：預計今波疫情較第3波長　暫未聽到病毒變種

新冠肺炎第4波疫情蔓延，多幢大廈都出現多宗確診。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今(14日)在港台《千禧年代》中表示，昨日再增41宗源頭不明個案，令人憂慮，顯示社區仍有不少隱形傳播。惟他說，暫未聽到病毒變種，但因確診人士涉及不同階層，情況比第3波嚴峻，即使所有防疫措施落實，相信疫情維持時間比第3波長。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，(資料圖片)

近半個案源頭不明 冀確診人士能如實說出曾到之處

曾祈殷指，現時近一半確診個案都為源頭不明，希望確診人士能如實說出過去所到之處及接觸過誰，以方便追蹤，亦勸籲市民，記下自己行蹤，令更快找到緊密接觸者。

對於近日不少較年輕的確診者都出現嚴重症狀，曾說，過去有錯誤觀念認為病情只影響年長人士，但指「唔好諗住後生唔使擔心，中咗只病幾日」，英國有數據顯示，出現嚴重併發情況，與自身基因差異可能有關係。

多幢大廈出現多宗確診，曾指，香港有大量樓宇及公營房屋，喉管或排氣喉有事，都會隱藏危機，建議尚未有確診個案的大廈或舊樓居民要自行留意，以及觀察喉管有無出現滲透情況。

東頭邨貴東樓樓出現同幢4個單位共7宗確診，涉兩戶同層，兩戶為「樓上樓下」。(資料圖片/張浩維攝)

東頭邨貴東樓出現同幢4個單位共7宗確診，當區區議員施德來指，昨日貴東樓已派出約1000個樣本瓶，約600伙住戶，佔共6成人，高峰時有約20人排隊，預計今日續派瓶，可以有8成到9成住戶進行檢測。

施說，現時貴東樓仍由住戶把垃圾放到門外待人收走，而非直接放入垃圾房，認為疫情下或成病毒傳播途徑，希望管理公司可改收垃圾方式。他指，居民並無打算搬走，反而「倒轉鼓勵攞樽做測試」。

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