東頭邨貴東樓今派樽　住戶認為大廈有隱性患者：你驚我　我又驚你

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨天（12日）新增69宗確診個案。黃大仙東頭邨貴東樓再多一宗確診個案，至今貴東樓共有7宗個案分布在4個單位。衞生防護中心今日（13日）安排為住戶派發樣本瓶。 有住戶指，認為大廈有不少隱性患者「好嚴重囉宜家」，又指現時全家都感到擔心，彷彿人人自危，「你又驚我，我又驚你咁」；但有亦住戶斥今日已是最近第3次做檢測，「不停咁驗，沒完沒了， 點解今日驗完出報告冇事，聽日又要驗？」

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黃大仙東頭邨貴東樓今早9時，已有約10名居民取樣本樽。首批市民取樽後，便再無人龍，僅偶爾有住戶外出時順道取樽。

住戶：月頭到而家冇見過朋友

排頭位的柯先生今早約8時50分已下樓取樽，他指「啱啱起身冇嘢做咪落嚟睇下囉」。他認為檢測可保障自己及朋友，雖然平日仍需上班，但現時已不敢出外吃飯，僅自行煮食及買外賣，更指月初至今沒有與朋友見面。「唔知邊個瀨嘢，自己有事唔好，人哋有事都唔好。」

問到是否支持政府強制檢測，他認為成效比自願取樽更好，但未必每個市民願意配合。他亦估計大廈內存在隱形傳播患者，但認為個案沒有關連，因現時並非同層單位確診。他並表示，暫時僅得悉高層單位確診，認為若有確實消息公布將導致該層街坊恐慌。

東頭邨貴東樓共有7宗個案分布在4個單位，衞生防護中心今日安排為住戶派發樣本瓶。（張浩維攝）

指拭子檢測比深喉唾液優勝

亦有住戶指，拭子檢測會更為方便，不需早上起床吐深喉唾液，比取樽更快獲得檢測結果。她認為強制檢測是必須，認為大廈有不少隱性患者，「好嚴重囉宜家。」她亦指，若政府要求住戶撤離或禁足亦別無辦法，但認為現時情況未到如此嚴重。

她續指，現時全家都感到擔心，彷彿人人自危，「你又驚我，我又驚你咁。」但她認為，雖然疫情持續嚴重，但每日有大量市民坐車上班，指交通工具亦容易傳播病毒，「大家返工放工都要搭車，都係密集，係一個危機。」

住戶一周檢測3次：點解冇事聽日又驗

而吳女士則在大廈門外大罵「驗完又驗，驗咗三次！」她指，由於丈夫工作的地盤似乎有同事確診，故丈夫到附近的柏立基普通科門診檢測，由於該檢測方式沒有報告，便再到附近的社區中心付費檢測。「不停咁驗，沒完沒了， 點解今日驗完出報告冇事，聽日又要驗？」

她亦指，不停檢測影響市民生計，「唔返工就冇錢，好多人餐餐搵食、餐餐清。」問到若政府要求撤離或禁足，她直呼會造成混亂，更認為會影響公司運作。「我揸晒公司鎖匙，我公司啲人咪唔使返工？」

稱沒發現大廈有水管滲漏問題

除此以外，亦有住戶表示不感到擔心，指沒有發現大廈有水管滲漏問題，「唔到你擔心，既來之則安心。」但她贊同需全棟強制檢測，但認為檢測後翌日亦可以受感染。「唔怕一萬，最怕萬一。但你驗完聽日可能又會瀨嘢，政府自己諗啦。」

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