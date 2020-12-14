教育局推12.6億元資助予自資專上院校　發展高成本課程

教育局今日（14日）宣布，撥款12.6億元推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，提供財政支援予自資專上院校，以發展及改善切合市場需要，但成本高昂的課程。局方指，所有開辦全日制經本地評審本地自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的獨立非牟利院校，均符合資格申請。教育局期望，計劃可有助院校發展本身優勢和專精範疇，並減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔。

教育局宣布，撥款12.6億元推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」。（資料圖片）

補助金計劃涵蓋發展全新課程以及改善現有課程，計劃將支援多個項目，包括重點發展或改善課程內容及教學方法；教職員招聘或專業發展；採購、升級達至市場標準的設備，或設施以符合學術和專業評審要求；提供全新、改善現行特定學術範疇的校舍設施；以及其他符合計劃目的的相關特定學術範疇開支項目。

教育局指，計劃由2021年4月23日接受申請，所有開辦全日制經本地評審本地自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的獨立非牟利院校，均符合資格申請，包括香港公開大學；按《專上學院條例》（第320章）註冊的認可專上學院；以及根據《教育條例》（第279章）註冊的專上院校。

自資專上教育委員會會就補助金計劃下接獲的建議書提供意見，每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬元，視乎計劃撥款的實際使用情況和委員會就建議書可取之處提出的意見，可按個別情況提供超出上限的資助。