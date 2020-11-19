2020泰晤士就業競爭力排名　香港奪全球14　中國內地大躍進躋五強

英國《泰晤士高等教育》（THE）最新公布一項十年研究報告「2020年全球就業競爭力排名（Employability Rankings 2020）」顯示，香港院校的就業競爭力較2010年上升3位，全球排名第14；中國內地院校近十年的就業競爭力出現大躍進，較2010年飆升6位成功躋身全球五強。然而，區內的南韓亦大有進步，大升12位躋身全球十強；惟香港的競爭對手新加坡，在全球前15名中未見其蹤影。 調查機構認為，中國內地的院校排名在過去十年均有進步或維持水準，而位列排名中游的內地院校，其研究水平開始追上部分美國院校。然而，排名三甲席位依舊由西方國家囊括，美國蟬聯榜首，法國及德國緊隨其後。 有本港人力資源顧問認為內地院校畢業生相對珍措工作機會，就業競爭力更具優勢；惟社會運動令僱主對本港畢業生觀感差。

英國《泰晤士高等教育》「2020年全球就業競爭力排名」出爐，香港院校的就業競爭力較2010年上升3位，全球排名第14。（資料圖片）

2020年全球就業競爭力排名由英國《泰晤士高等教育》及法國人力資源顧問公司Emerging合作進行，主要研究過去十年間，世界各國高等院校畢業生的就業數據。機構形容，過去十年間英國及美國著名院校的就業競爭力有所退步，部分歐洲國家、部分亞洲國家、澳洲及加拿大均有進步。

家長及學生重視畢業後求職競爭力 而非院校「品牌」

在新型冠狀病毒肺炎疫情下，畢業生在求職時遇上很大挑戰，調查機構認為家長及學生相對重視畢業後求職競爭力，而非單純考慮院校的「品牌」或聲譽。

美國蟬聯榜首席位，但英國院校的就業競爭力排名跌出三甲，位列全球第4名，全球第二名的席位則由法國取替，全球第三名由大升9位的德國奪得。（見下表）

就業競爭力 內地躋身十強成全球第五



在全球排名前15名的國家或地區當中，亞洲國家包括中國內地、南韓、日本、香港及印度。中國內地今年躋身十強，全球排第5，調查機構指其評分大升約1.3倍，院校排名在過去十年均有進步或維持水準，位列排名中游的內地院校，其研究水平開始追上部分美國院校。南韓院校在過去十年大有進步，其整體評分升逾11倍，躋身全球第9。

《泰晤士高等教育》的研究人員Jamie Ramacciotti表示，對學生及其家庭來說，就業競爭力是投資教育的其中一項回饋。她表示，英美著名院校維持既有水準，惟若就業競爭力是主要考慮，澳洲、加拿大等院校亦能提供高水平的教育質素。顧問公司Emerging合夥人Sandrine Belloc則認為，學生及家長選擇升學國家時，就業競爭力成為箇中重要因素。

人力資源顧問公司行政總裁楊碩碩認為，對比香港與中國內地院校畢業生，主要分別在於心態、態度方面。（KOS International網頁圖片）

人力資源顧問：內地院校畢業生相對珍措工作機會



對比香港與中國內地院校畢業生，人力資源顧問公司KOS International行政總裁楊碩碩認為，主要分別在於心態、態度方面，她指本港畢業生求職時普遍「捨難取易」，相對揀擇，箇中或與本港社會富裕相關；而很多內地院校畢業生來自國內二線或三線城市，相對珍惜每一個在大城市的工作機會，因此較容易受僱主認同，其就業競爭力更具優勢。

社會運動令僱主對本港畢業生觀感差



人力資源顧問周綺萍認為，內地院校的學術能力不斷上升，尤其是一線院校的畢業生已達國際水平，自然會使內地院校畢業生的認受性上升。反觀香港，周綺萍認為社會運動影響下，普遍僱主對本港院校畢業生的觀感轉差，她認為僱主期望僱員具備生產力，在不影響工作的情況下，不會介意他們的政治立場，但若在工作崗位上滲入政治，不論本地或海外僱主，均會變得有所保留。

另一方面，周綺萍指本港在科研技術方面的人才優勢不及中國內地，不進則退，因而削弱本港院校就業競爭力。