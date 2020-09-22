警方修訂《警察通例》明生效　「傳媒代表」須已向政府新聞處登記

警方今日（22日）去信四個傳媒協會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，分為兩種類，包括︰「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」；或「國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構」。 目前《警察通例》第39章的「傳媒代表」定義，包括持報館、通訊社、電視台及電台所發出的記者、攝影師及電視台工作人員證件人士；同時亦涵蓋持記協會員證、攝影記者協會會員證的傳媒。不過在新安排下，警方將不再承認只持記協證或攝記協證的傳媒。消息指，新修訂最快會於明日（23日）生效。 香港記者協會稍後會有回應。

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（22日）致函四個傳媒工會，包括香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會、香港攝影記者協會，通知警方將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義。副本抄送保安局及政府新聞處。

警方公布，警隊認可的兩種「傳媒代表」定義，分別為︰「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」；或「國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構」，持有上述機構所發出的身份證明文件、記者、攝影師及電視台工作人員。

警方信函中指，經修訂後會有「更明確及清晰定義」、「讓前線人員能夠更有效及快捷地辦識傳媒代表」。並提到警隊傳媒聯絡隊自今年5月已擴大編制至超過300人，「傳媒聯絡隊會向前線人員提供訓練，讓他們理解傳媒的工作，知己知彼。」