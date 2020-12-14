新冠肺炎疫苗｜袁國勇不堅持一年內不會接種：咩都要根據科學

兩款各100萬劑的新冠肺炎疫苗將於下月起陸續供港，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日( 14日)下午到黃大仙東頭邨貴東樓視察爆疫情況後接受傳媒訪問，他數個月前稱一年內不會接種新冠肺炎疫苗，今改稱「咩都要根據科學」，他指當疫苗的第三期臨床數據面世，經衞生署科學委員會評估後認為安全，便可以立即接種，又呼籲市民不必太擔心產苗產地影響品質。

另外，袁國勇承認已辭去港大深圳醫院擔任臨牀微生物及感染控制科主管一職，坦言俘法兼顧，「年紀大喇，今年喺香港都做到筋疲力盡」。

袁國勇到東頭邨視察，他對接種新冠肺炎疫苗與否，「咩都要根據科學」。(羅君豪攝)

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5月時曾稱一年來不會注射新冠肺炎疫苗

袁國勇曾在5月接受無綫電視節目訪問表示，即使市面上有新冠肺炎疫苖，他自己不會即時接種，會等待一年時間了解其副作用。

政府日前公布已訂購國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗，各有100萬劑明年首季率先供港。袁國勇被問到會否拒絕接種疫苗，他稱「講呢樣嘢（不即時接種）已經好多個月前」，強調「咩都要根據科學」，當疫苗的第三期臨床數據面世，經衞生署科學委員會評估後認為安全，便可以立即接種。

他又稱，疫苗會分批抵港，第一批最早明年1月到港，「到時RNA疫苗（BioNtech與輝瑞研發）喺美國已經打咗成億人」，相信市民已能了解其副作用程度，大家不需太擔心。

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港大噴鼻疫苗委內地製造 袁：樂意「噴自己野」

袁國勇舉例說，他相信自家研發的港大噴鼻式疫苗，樂意「噴自己野」，而該疫苗其實也在內地長春製造，因此大家毋須太擔心疫苗產地。他強調「國家疫苗公司的FDA（食品和藥物管理局）睇得好緊」，認為能輸出外地的疫苗一般無品質問題，衞生署亦會負責會把關。

袁國勇一直在港大深圳醫院擔任臨牀微生物及感染控制科主管，近日被發現已經辭職。他承認在9月時已辭去該職位，坦言「我年紀大喇，出年65歲，做唔到咁多嘢，今年喺香港都做到筋疲力盡，無辦法兼顧深圳嗰份工。」