新冠肺炎｜無源頭個案增37宗　東頭邨貴東樓增2宗　15號單位爆疫

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（14日）公布新增82宗確診個案，當中77宗為本地個案，其中37宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙東頭邨貴東樓新增2宗個案，至今累計9宗，涉及6個單位，當中有3個單位為「15」號，並有2個單位樓層相連，中心職員與港大微生物學系講座教授袁國勇已到現場了解喉管或其他情況。

署生署今晚會向貴東樓住戶發出強制檢測令，至於住戶是否需搬遷，則視乎專家現場視察結果。

貴東樓有上下層單位有居民確診

張竹君指，新增82宗的確診個案中，涉及39男、44女，本地個案佔77宗，包括37宗無源頭個案。她續指，跳舞群組新增2宗，累計720宗、沙田一田亦新增一宗，累積15宗。另外，將軍澳藍田隧道工程亦增1位，累計12宗。至於初步確診則有60多宗。

另外，衞生防護中心職員亦與袁國勇到東頭邨。張竹君表示，貴東樓新增2宗個案，至今涉及9人，分布於6個單位，其中3個為「15」號單位，並有2個單位樓層相連。她續指，中心正與袁國勇了解情況，研究會否涉及喉管等問題。

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衞生署今晚向貴東樓發制檢測令

至於貴東樓今日新增的2宗個案中，其中一人是靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍的照顧員；另一人居於15號單位。靈實宿舍有30多名院友要達往檢疫。

張竹君表示，該3個15號單位中，其中一個涉及4個人，與日出康城9期相關，另外兩個單位則各涉1人，暫時未知源頭。她又稱，基於之前經驗，擔心喉管會是病毒傳播途徑之一，除了由專家展開調查，今晚亦會發強制檢測令，但住戶是否需搬遷，則視乎現場實際情況。

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