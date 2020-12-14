新冠肺炎｜擾流效應播毒再襲Y4型大廈　貴東樓同類樓宇現存逾70座

本港今日（14日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中黃大仙東頭邨貴東樓新增2宗個案，至今累計9宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日視察後，懷疑大廈出現「擾流效應」，病毒由23樓的傳播至29樓的單位。 翻查資料，貴東樓屬Y4型公屋，全港至今現存超過70座，遍布各區的公共屋邨或居屋屋苑，與早前出現「擾流效應」播毒的大埔富亨邨亨泰樓，屬於同一時期、同一類型的公屋設計。

富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

富亨邨亨泰樓都屬Y4型設計

全港目前現存超過200座Y型設計的公屋、租置計劃或居屋樓宇，當中逾70座屬於Y4型，落成年份一般為80年代尾至90年代初，遍布全港各區，包括爆發疫情的東頭邨貴東樓及富亨邨亨泰樓；其餘包括翠灣邨、小西灣邨、華貴邨、黃大仙下邨、廣林苑、華明邨及建生邨等，當中均有樓宇採用Y4型設計。

今年2月因爆發疫情而需整座撤離的青衣長康邨康美樓，則屬於Y2型設計。

2月11日，當局加強在青衣長康邨康美樓清潔。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃大仙東頭邨貴東樓至今錄9宗確診，涉及6個單位，當中有3個同屬「15」號單位，並有2個單位樓層相連。袁國勇視察後表示，大廈喉管並無破裂、U型隔氣無問題、亦無人改裝單位，但由於2315室單位內有4個病人，病毒載量高，倘開抽氣扇空氣暖會向上升，而上一層的廚房，即2415室有住客煮食時會開窗及抽油煙機，便會出現負壓環境，將氣溶膠（即病毒微粒）抽入屋內，導致各個單位有傳染情況。

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貴東樓高層染疫單位向南 北風將病毒吹入屋

袁國勇續指，本來不應該有病毒由24樓傳至29樓，但視察後發現糞便渠的氣喉上到屋頂後不太高，北風吹時會有「擾流效應」，2915室窗口向南，令帶病毒的空氣吹入屋，因此他建議23樓對上層的「15」號單位要撤離入住檢疫中心，直至環保署完成評估。袁國勇認為，若所居住的大廈出現確診個案，而本身單位屬頂樓，因為擔心會受「擾流效應」影響，建議他們應關窗防止病毒侵襲。

排氣管過短致病毒回流至高層屋內

參照大埔富亨邨的「擾流效應」播毒個案，當時環境局副局長謝展寰表示，排氣管大多距離天台2至3米高度，但亨泰樓的涉事喉管較短，或觸發擾流效應，帶病毒的排氣管空氣回流至高層單位的屋內。謝當時指，喉管需貼近天台，才會有可能回流至屋內，惟香港大部分樓宇的喉管均距離天台2米以上，故擾流效應發生情況不大，倘有住戶感憂慮，可將喉管加高1米。