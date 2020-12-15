指定檢疫酒店｜3間爆滿酒店最平350元晚　紅茶館最快明年1月有房

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府立法規定由本月22日凌晨0時起，從海外抵港人士需入住36間指定檢疫酒店14日。政府當局要求12月21日抵港人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機。

指定酒店共提供1.2萬客房，每房由每日約400元，至最貴5萬多元。記者致電至36間酒店或於官網查詢訂房情況，發現最少有3間酒店的客房已爆滿，其中兩間最快僅可預訂明年1月底的房間。該3間爆滿酒店房價格便宜，平均每晚350至450元，並提供三餐膳食服務。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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八成酒店每晚房價低於1000元

據政府資料顯示，36間指定檢疫酒店共供應超1.2萬間酒店房，其中價格為500至999元的酒店房佔66.6%，倘若計算500元以下的房間在內，近八成房間為1,000元以下，即約9,540個房間。

記者昨致電多間酒店查詢訂房情況，發現價格較「親民」的酒店，房間較為短缺，而其他酒店房間的供應暫不緊張。惟部份酒店的線路繁忙或無法接通，未能得悉其訂房情況。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

中高價檢疫酒店房間充裕

截至昨日傍晚所得的資料，今個月內仍可提供房間檢疫的酒店包括︰華大盛品酒店、華美達海景酒店、華美達盛景酒店、香港東涌福朋喜來登酒店、富豪機場酒店、香港嘉里酒店、香港九龍維景酒店、富豪東方酒店、香港荃灣帝盛酒店、如心南灣海景酒店、香港銅鑼灣皇冠假日酒店、灣仔帝盛酒店、頤庭酒店銅鑼灣、港島英迪格酒店、香港旺角帝盛酒店。九龍酒店、帝樂文娜酒店、蘭桂坊酒店則表示供應緊張，但仍有房間預訂。

▼36間指定檢疫酒店名單▼

如心南灣海景1800元客房已租出

至於房間爆滿的酒店則包括︰頤庭酒店、油麻地永星里紅茶館酒店、紅磡機利士南路紅茶館酒店。其中，4星級的頤庭酒店位於西營盤，最快於本月底才有房間。該酒店共提供7間套房及78間套房，一人入住每晚需750元，三人一房則為1,050元。

3星級的紅茶館酒店油麻地永星里及紅磡機利士南路店，分別提供64和78間非套房，按人頭收費為450元。而該兩間酒店的房間最為緊缺，今個月所有客房已爆滿，最快僅可預訂明年1月底的房間。此外，位於黃竹坑的4星級、如心南灣海景酒店，其17間每晚收費1,800元的非套房，今個月亦已爆滿。

住客預訂前須了解酒店政策

由此可見，房間爆滿的酒店均是價格親民、位處市區、房間供應量不多。但須注意的是，部份酒店於政府措施生效後，即22日才有檢疫房間提供，如華麗銅鑼灣酒店、香港九龍貝爾特酒店。但該36間指定檢疫酒店，大部分於22日前已提供入住檢疫服務，但根據不同酒店的情況，服務或不包三餐，或提供洗衣服務、或允許檢疫住客的家人上門提供物品。

此外，由於每間酒店的政策不同，部份酒店須於網上預訂房間，亦有酒店要求電郵或電話預訂。但其共通點是，住客預訂時必須填寫返港前的居住地、航班編號、以及抵港時間，以便酒店職員確定預訂；而大部分酒店均表示預訂後，不得再更改日期及取消預訂。