新冠肺炎｜指定隔離酒店被批推得太遲　陳肇始︰清空酒店需時過渡

本港新冠肺炎疫情嚴峻，有36間酒店受政府邀請並獲選為「指定隔離酒店」，本月22日起供回港留學生入境檢疫，被質疑推行得太遲。食物及衞生局局長陳肇始今早（12日）在港台《星期六問責》上表示，特定檢疫酒度只是其中一環外防輸入措施，評估過1.2萬間房暫時足夠。她指，要清空全間酒店只做檢疫「唔容易」亦需時過渡，落實前亦需時與航空公司溝通。對於有入選酒店被指「坐地起價」，陳肇始指，政府有房價建議，現時逾80%房價為1000元以下，有不同價格範圍選擇。

被問到有專家早於7月已建議設特定檢疫酒店，及不少留學生早前已陸續返港，被質疑準備得太久，陳肇始指，特定檢疫酒度只是不同外防輸入措施當中的一環，有酒店肯全間做檢疫「唔容易」，清空酒店亦需時過渡，並需時向航空公司通知及溝通有關新預訂酒店安排。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片／羅君豪攝）

有特定檢疫酒店被指「坐地起價」，房價較之前貴。陳肇始表示，政府有房價建議「有平有貴」，有不同價格範圍選擇，現時逾80%房價為1000元以下，有約60%介乎500元至999元，有14%介乎1,500元至1,999，3%逾2000元。

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另外，就九龍灣麗晶花園6座爆疫，同一座向D室全部居民都須送檢疫中心隔離，被問到為何不用禁足檢測令，陳肇始指，麗晶花園情況不同，專家已指出相信是渠務運作構成風險，認為將受影響居民撤離有效，均是由衞生防護中心評估過，陳肇始呼籲其餘居民盡快檢測，之後留在家中不要周圍走，被問到檢測去到下周，居民期間自由出入，會帶擴散傳播風險，陳肇始指出，「風險最高的人已經強制去檢疫中心。」

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