5000元確診津貼｜社署接51宗申請　20宗已完成審批　1宗不獲批

新冠肺炎肆虐，政府早前針對會「手停口停」的患者，推出5,000元的確診津貼。接受申請逾兩周，社會福利署今日（14日）回覆《香港01》查詢時指，截至今早接獲51宗申請，其中20宗申請已完成審批，1宗不獲批，原因是該個案屬外地輸入個案。

▼5000元確診津貼Q&A▼

僅准11月22日起本地感染患者申請

社署表示，11月27日開始接受申請津貼，截至今日上午，總部共接獲51宗，經醫務社工轉交的申請，其中20宗申請已完成審批，並已安排發放每宗一筆過$5,000元的恩恤現金津貼；有1宗申請不獲批，原因是該個案屬外地輸入個案。

社署又指，作為財政規劃並計及社署所需的行政開支及備用金後，預計推出恩恤津貼所需的開支為2,625萬元，強調失業人士或其他人士如受感染，而面對經濟困難、其他福利需要，醫務社工會按個案具體情況，提供所需援助。

社會福利署早前宣布，接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元恩恤現金津貼；申請人必須符合以下資格，包括獲衞生署確認在11月22日當日或之後，在本地感染新冠肺炎的香港居民，以及為現時受僱，但不享有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎，面對經濟困難。