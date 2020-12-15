消委會｜big big shop表現差TVB致歉　實測頻漏單　急凍食品解凍

消委會實測5間本港網上超市，結果網上訂購新鮮或冷凍食材的經驗大多欠佳。其中「big big shop」在落單後26天才送到，保溫措施更完全失效，有訂購的急凍食品送貨時已解凍，雪葩更已變液體、亦有食物被打開等。另外，涉及該店5次交易均曾送漏貨品，要求退款亦要近兩個月才完成手續。 「big big shop」屬電視廣播有限公司（TVB）旗下的網上購物平台，TVB今日（15日）回應指，「big big shop」的物流由商戶直送或第三方物流公司負責，但作為銷售平台，對事件是責無旁貸和對顧客引起不便致以抱歉。

新冠肺炎疫情下，不少市民選擇改到網上超市購買新鮮食材。（李澤彤攝 / 資料圖片）

消委會實測於本港5間網上超市購物，分別在「HKTVmall」、「惠康」、「百佳」、「citytuper」及「big big shop」，購買新鮮、急凍和預先包裝食品以及日用品，並於每間網上超市交易5次，每次購買15件貨品。

「big big shop」屬電視廣播有限公司（TVB）旗下的網上購物平台。（資料圖片）

big big shop送貨時間欠準 每次購物均送漏貨

結果發現，「HKTVmall」和「百佳」在5次都能夠如期送達；「惠康」則分別曾經因颱風影響更改過一次送貨日期，及因塞車一次改送貨時期；「citytuper」則有一次曾將同一訂單分兩次送貨。至於「big big shop」的商戶多次更改送貨日期，甚至有兩次在雙方同意的送貨時間內沒有出現，改於另一日突然送貨，事前更沒有通知。

「big big shop」在5次購物中，共分17張訂單送貨，當中4張訂單按時送達，兩張突然早到一或五日，8張比預定時間遲到70分鐘至16日，最遲的1次在落單後26日才送到，另外有3次整張訂單的貨品沒有送出。

消委會批評，「big big shop」在確認訂單時的預計送貨時間十分不準確。

測試時累客呆等6小時 最終只收6成貨 退款等足兩個月

實測員原定有一張「big big shop」的訂單在10月23日送到，但當日早上10時突然收到WhatsApp訊息註明送貨時間為10月24日下午2時至4時。不過，實測員24日呆等到晚上8時仍未收到貨品，最後要求取消訂單。

同時，「big big shop」在5次實測中，均有貨品「漏單」未能送出。其中4次，實測員由原定送貨日期起計，等待10天後申請退款，其中1件於9月28日購買的貨品於10月16日獲商戶確認退款申請，但直至11月20日才收到退款。消委會形容，「big big shop」的表現令人失望，最後只收到訂購的6成貨品。

city'super 新鮮食材溫度達8度或違例

另外，消委會又嘗試在網上超市購買奶製品、凍肉及冷藏食品等，其「city'super」網上超市多次運送冷藏食品到顧客手上時，溫度達8度以上，有豆腐運抵時溫度達18.6度，可能違反食環署的《食物衞生守則》規定；提子則在送到時變壞。

5次實測中，實測員在百佳共買兩次雞蛋，但每次雞蛋均有破裂。（消委會圖片）

至於百佳在兩次實測中，訂購的雞蛋送到時均有破裂。其餘4間網上超市所送到的雞蛋均完好無缺，運送易碎品的保護較佳。

而「big big shop」的表現仍然最差，當中有急凍餃子送貨時已解凍；雪葩已溶解變成液體，包裝破損，糖水流出箱外；有訂購的急凍雞柳，除已解凍和包裝更遭打開，倒汗水沾濕旁邊的牛油。

TVB指，「big big shop」的物流由商戶直送或第三方物流公司負責。

消委會總幹事黃鳳嫻表示，測試中的部份食物食用期限將至，消費者需要於短時間內進食所購買的食材。此外，不少冷藏食物的運輸時間長，令食物不能保存在4℃以下，的確不太理想，而且部分服務表現參差，建議消費者應該預算更多時間去等候來貨，如發現貨品到達後，出現不理想情況，可先拍照記錄，以便向相關公司商討賠償。

TVB︰對事件責無旁貸並致歉

「big big shop」屬電視廣播有限公司（TVB）旗下的網上購物平台，TVB今日（15）回應指，「big big shop」的物流由商戶直送或第三方物流公司負責，但作為銷售平台，對事件是責無旁貸，對顧客引起不便致歉。

聲明又指，今年因疫情關係，市民對網購需求急增。「big big shop」銷售量較去年同期相比急增5倍，令商戶及合作的物流公司，面對巨大壓力及挑戰，引致配送延誤及狀態欠理想。