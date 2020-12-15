消委會｜6成蛋糕高糖或高脂　馬莎檸檬鬆餅一件如食6.6粒方糖

不少港人喜食蛋糕，無論是早餐還是下午茶，食上一塊不僅充飢更是味蕾的享受。不過蛋糕製作往往有不少脂肪和糖分，消委會早前測試10種非預先包裝蛋糕的糖分及脂肪含量，發現在100款蛋糕樣本中，多達59款蛋糕屬於高糖或高脂。當中「Marks& Spencer Food Store」（馬莎）一款的檸檬鬆餅樣本含糖量最高，進食一個114克的鬆餅，已攝入33克糖，相當於6.6粒方糖的分量。 至於西環聖羅蘭餅屋的牛油蛋糕仔，糖分及脂肪量均屬高水平。每粒蛋糕仔雖僅重9克，但進食10粒，已相當於攝入約26克糖及28克脂肪，糖量已達約5粒方糖水平。 至於名店Lady M，兩款千層蛋糕均屬超脂，而一款栗子蛋糕每100克食品更被驗出總脂肪量為30克，同樣屬高脂水平。

食安中心於2020年3至4月從烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集了10種共100個非預先包裝的蛋糕樣本進行化驗，根據本港食安中心標準，樣本中每100克含有超過15克糖會被視為「高糖」，而每100克超過20克總脂肪的樣本則會被視為「高脂」。測試發現，逾四成參與測試的蛋糕樣本屬高脂、兩成半屬於高糖，當中近一成屬於高脂兼高糖。

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瑪莎檸檬鬆餅高糖 食一件等於6粒方糖

所有樣本中，鬆餅、牛油蛋糕、瑞士卷和雪芳蛋糕組別的平均含糖量較高，每100克含量達19.2克、17克、13.4克及12.6克。含糖量最高的樣本是「Marks& Spencer Food Store」的一款檸檬鬆餅(Lemon Muffin)，每件（114克）含有33克糖，相當於6.6粒方糖，若進食完整一件，已經相當於世衛建議的每日糖攝取量的66%。

另外，西環「聖羅蘭餅屋」及柴灣「金龍珠餅店」，2款蛋糕樣本的每100克糖含量均達29克，均屬「高糖」水平。其中「金龍珠餅店」提子牛油切件，每件重93克，食用一件會攝入27克糖，相當於世衞建議的每日糖攝取限量的54%。「聖羅蘭餅屋」的牛油蛋糕仔，每件重量僅9克，進食一件攝取糖分只是2.6克。不過消委會指，消費者不能掉以輕心而一次過進食多件。另外，本地甜點界名人Tony Wong自設品牌「Patisserie Tony Wong」的一款柚子雪芳蛋糕，每進食100克，便會攝入20克糖，相當於4粒方糖。

新蒲崗餅店「常溫」拿破崙、東海堂榛子千層酥脂肪含量高

另外，蛋糕的脂肪含量亦引人關注。在10個蛋糕組別中，牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕這5個組別的平均總脂肪含量達到「高脂」食物的水平（每100克食物含超過20克總脂肪）。總脂肪含量最高的樣本，是九龍新蒲崗一間地舖的古法拿破崙，每100克含48克總脂肪，進食整個37克蛋糕會攝入約18克總脂肪。另外，「東海堂」榛子千層酥，每100克脂肪量達38克；「Lady M」的一款栗子蛋糕Gâteau aux Marrons每100克含脂肪30克。

在是次測試樣本中，全部蛋糕樣本的平均工業生產反式脂肪，佔總脂肪百分比的0.36%，普遍屬較低水平。100個樣本中，有96個樣本百分比，都低於世衛建議的2%。消委會認為，情況代表食品業界，已有能力在製作蛋糕配方中，不使用含氫化油的食用油脂。

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M&S:建議客戶僅將產品作為零食 Lady M：顧客可按健康考量自行選擇分量

根據調查結果，「Marks & Spencer Food Store」表示，測試結果符合該產品的營養標準，產品上的Eat Well健康標誌突出標示產品的營養成分，幫助顧客做出健康的選擇。在不影響食品質量和安全的情況下，盡可能減少卡路里、脂肪、鹽和糖。對於檸檬鬆餅之類的產品，建議客戶僅將此產品作為一種零食，並且僅在均衡飲食的情況下享用。「Lady M」則表示蛋糕種的脂肪含量低於世衛建議的上限，顧客可以按健康考量自行選擇進食份量。

消委會指，蛋糕普遍屬高脂食物，糖分亦較多，消費者可參考本研究結果及食安中心的營養資料查詢系統及生產品包裝上附有的營養標籤（如有），並在購買蛋糕前比較不同種類的脂肪及糖等營養素含量，選擇較低脂低糖的蛋糕以配合個人需要；另外亦應保持均衡及多元化飲食，在購買蛋糕時可購買份量較少的食品，或與人分享大份量的蛋糕。

消委會表示，建議食品業界使用不含氫化油的油脂，並向消費者提供資訊；業界同時應該參考食安中心的指引，改良蛋糕配方和製作過程，降低產品的糖、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪及工業生產反式脂肪含量。