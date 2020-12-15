消委會｜銀行稅貸借廿萬　成本可差2800元　消委會籲勿貪優惠借款

現時市面上不少銀行提供稅務貸款，廣告多標榜「低利息」、「免手續費」等，消委會蒐集市面上14間銀行貸款資料，假設借款人信用狀況相同，只有4間銀行會向一般客戶，以「最低實際年利率」借款；餘下銀行則要求為特選客戶。 另外，消委會計算過，假設一般客戶貸款20萬元及分12個月還款，不同銀行實際年利率有不同，最低為1.56%，最高為4.18%。每月還款額以每$1,000元貸款額計算，雖只相差1.17元，惟總貸款成本累計可相差2,808元。 消委會提醒，有意貸款應多花時間貨比三家，盡量避免不必要的借貸成本，廣告標示的「免手續費」或現金回贈等優惠，一般都有附帶條件，貸款人或因而多付利息。

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消委會向28間銀行查詢僅14間有回覆

消委會於今年11月向28間銀行，包括8間虛擬銀行查詢有關稅貸計劃的資料，至截稿前有14間銀行有向消委會提供資料，包括中國銀行、交銀（香港）、東亞銀行、中國建設銀行（亞洲）、招商永隆銀行、大新銀行、富邦銀行、恒生銀行、滙豐銀行、中國工商銀行（亞洲）、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行、眾安銀行。

有7間銀行回覆，沒有提供相關貸款計劃，包括天星銀行、中信銀行（國際）、集友銀行、創興銀行、富融銀行、Livi Bank 及華僑永亨銀行。花旗銀行回覆不參與。6間銀行沒有回覆，包括螞蟻銀行、星展銀行 、Mox Bank、平安壹帳通銀行、大眾銀行及WeLab Bank。

只有4間銀行一般客戶可享最低利率

消委會發現，各間有回覆銀行的稅貸計劃中，宣傳品或廣告中所標示的「最低實際年利率」有不周，最低為富邦銀行的1.28%，最高為南洋商業銀行的2.92%。

即使假設借款人信用狀況相同，只有4間銀行會向一般客戶提供相關最低利率，包括富邦銀行、滙豐銀行、南洋商業銀行、眾安銀行。其他銀行的相關最低利率，只適用於該計劃的特選客戶或指定客戶類別。

以交銀（香港）為例，假設貸款50萬元，分24個月還款，「特選客戶」及「一般客戶」可享的實際年利率，分別為2.05%及2.61%，相差0.56個百分點。

同時，最低實際年利率適用的還款期普遍為6個月或12個月，但適用的貸款額卻介乎5,000元以上（渣打）至150萬元以上（滙豐），差異極大。

總貸款成本可相差2,808元

消委會提醒，即使可享較低實際年利率，貸款人需注意，大部分銀行會於稅貸宣傳資料中，列出不同貸款額及還款期的每月還款額及實際年利率作參考，每月還款額一般會以每1,000元或每1萬元貸款計算。

消委會計算過，假設一般客戶貸款20萬元及分12個月還款，不同銀行的實際年利率介乎1.56%（眾安）至 4.18%（渣打），可相差2.62個百分點。若以每$1,000元貸款計算，每月還款額雖只差1.17元，惟總貸款成本累計卻相差2,808元。

有4間銀行最高貸款額可攤分60個月

另外，銀行最高貸款額均以貸款人月薪的若干倍數，或以指定金額為限。其中渣打銀行的貸款額可達月薪18倍，但以250萬元為上限；中國工商銀行（亞洲）雖以月薪12倍為限，但上限可達400萬元。

除以月薪衡量外，有銀行會以貸款人需繳稅款的倍數為貸款額設限，以貸款人月薪6倍或稅款3倍的較低者為貸款額上限，最高貸款額為200萬元。另有4間銀行最長還款期為60個月。

消委會︰貨比三家免不必要成本

消委會提醒，消費者若有意貸款，應多花時間貨比三家，盡量避免不必要的借貸成本。稅貸廣告多標榜「低息」，但該類廣告一般只適用於較大額貸款，或特定還款期的貸款。如果貸款額未達到指定金額，利息或會大幅高於宣傳的「最低利率」。

消委會又指，稅貸廣告標示的「免手續費」或提供現金回贈等優惠，一般都有附帶條件，若貸款不符合特定條件，未必獲得優惠。消委會呼籲貸款人，切勿為獲得較低利率或貸款優惠，草率申請無需要的額外貸款，因而多付利息。

另外有銀行的稅貸即使還款期可長達60個月，暫時減輕每月還款的壓力，但還款期越長，借貸成本亦會越高。同時，若還款期多於12個月，換言之，下一稅季來臨時，消費者仍未還清上稅季的借款。