東頭邨爆疫｜測量師建議開抽氣扇先關窗　門要打開或留罅防變負壓

本港新冠肺炎疫情仍然，多個屋苑先後出現爆發，其中黃大仙東頭邨貴東樓因「擾流效應」導致傳播。香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業今日（15日）在商台《在晴朗的一天出發》提醒市民，在使用抽氣裝置先關上窗門，然後要打開房間的門或將門半掩，避免令房間變成負壓，並將外面的空氣引進房間內。

袁國勇等專家到貴東樓視察，發現部份單位因擾流效應而感染。(羅君豪攝)

黃大仙東頭邨貴東樓先後出現9宗新冠肺炎確診個案，抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（14日）視察後，認為是「擾流效應」導致傳播下層空氣吹到上層，導致感染。

香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業今日則指，若市民在使用抽氣裝置先關上門，但窗卻有罅隙時，因為房間是處於負壓，故外面的空氣便有機會由罅隙引入房間內。他說：「如果你喺個位置仲嗅到樓上樓下嘅味道就要留意。」

他提醒，市民使用抽氣裝置時謹記要關好窗，並要留意窗門是否完全合上。至於房間的門則要半掩或留下罅隙，「可以用手睇下門下個位入唔入風，如果唔係就可以選擇疏氣門」，然後打開屋內其他位置的窗門，有利房間內的空氣排出屋外。

何鉅業提醒市民，市民使用抽氣裝置時謹記要關好窗，並將門留空隙。（梁鵬威攝）

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