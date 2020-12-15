新冠肺炎．12.15｜增98宗確診　居麥當勞道蔚山花園七旬婦不治

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增98宗確診個案，累計7,722宗，另有70多宗初步確診。

其中，大埔豐年樓外傭宿舍爆疫，累計已有10個確診個案，當局要求曾到訪過該單位的人士，都要接受強制檢測。而寶達邨達怡樓、彩雲邨明麗樓的住戶及曾到訪者，由於連接有確診個案，亦要接受強制檢測。

確診大廈｜豐年樓外傭群組涉3僱主住所 都會軒一家四口確診

12月16日【00:43】衞生署昨日（15日）公布新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，將軍澳私人屋苑清水灣半島及鑽石山星河明居出現確診個案。



大埔豐年樓外傭宿舍至昨累計有8名外傭確診，另外有4宗確診個案涉及一名外傭的僱主家庭，包括一名6個月大女嬰在內，共4人染疫。根據最新住宅大廈名單，該4名家庭成員居於紅磡都會軒1座，與一名前日確診的54歲外傭（編號7595）的住址吻合。該名外傭報稱發病日期為11月29日，4名家庭成員的報稱發病日期為12月6日至10日之間，6個月大女嬰則無病徵。

新冠肺炎｜居半山蔚山花園77歲女病人離世 兩日累計6人不治

【21:27】瑪麗醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病病人今日離世，至今共有120名確診病人於公立醫院離世，連同另外三名死者，總共增至123人不治。

死者為一名77歲女病人（個案編號：5543），她於11月24日因確診入住瑪麗醫院隔離病房，情況持續惡化，於本月4日轉到成人深切治療部留醫，延至今日下午5時50分離世。死者居於居於半山麥當勞道蔚山花園，屬感染源頭不明個案，11月19日發病。

新冠肺炎｜測量師學會提五大播毒隱憂 籲定期檢查、延伸通風管

【21:27】本港新冠肺炎疫情持續，多個屋苑先後出現爆發，香港測量師學會今日召開記者會，提醒喉管有五大播毒隱憂，市民應定期維修保養，並定期倒水至隔氣裝置，確保隔氣發揮作用。



測量師學會建築政策小組主席何鉅業建議，如整座大廈合作，可考慮將通風管延伸、升高開口，遠離住戶外牆的位置，以有更大保障。

測量師學會今日（15日）召開記者會，提醒市民應定期維修保養喉管。（盧翊銘攝）

新冠肺炎｜6指定檢疫酒店周五搶先運作 下周一起無訂房禁上機

【21:05】食物及衞生局公布，經與指定檢疫酒店進一步聯繫，目前確定可提早於本周五( 18日)日起以指定檢疫酒店模式運作的酒店共有六間，名單包括：香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、奧華行旅．香港仔、富豪東方酒店、君怡酒店和九龍酒店。換言之，上述六間酒店於當日起，只會接待從外國地區抵港人士入住作強制檢疫用途。

所有經機場抵港將入住指定檢疫酒店的人士必須乘坐由政府安排的專車直接前往酒店。專車服務共設五條路線，涵蓋港島、九龍及新界，每天由下午2時至晚上11時，接載返港人士從機場(平均每30分鐘一班)及位於華逸酒店的等候檢測結果中心(平均每15分鐘一班)前往指定酒店。

當局公布指定檢疫酒店計劃刊憲及進一步公布具體安排，也指明自本月21日零時零分起，所有從外國地區抵港人士在登機前須向航空公司提供在指定檢疫酒店預訂房間的確認書，否則不會獲准登機。

▼6間提早作指定檢疫酒店名單▼

新冠肺炎｜機場警犬Baggio檢測呈陽性 領犬員上周六初步確診

【21:10】漁農自然護理署公布，一隻警犬的樣本對2019冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應。有關個案涉及一隻警犬隊香港國際機場行動基地的德國牧羊犬，其領犬員為確診者，但該狗隻沒有任何相關病徵。該警犬已被送往港珠澳大橋香港口岸動物居留所進行檢疫和獸醫學監察，漁護署會繼續為該狗隻進行密切監察及反覆測試。

新冠肺炎｜迪士尼樂園一員工確診 滙豐大圍分行職員親屬染疫關閉

【18:20】據了解，滙豐銀行大圍分行有員工的家人初步確診，大圍及顯徑分行都要暫時關閉。

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新冠肺炎｜木廠街1號唐樓5居民染疫 區議員憂劏房改裝喉管播毒

【17:10】木廠街1號已累計有5宗個案，並有部份個案與日出康城9期地盤的群組有關，令人憂慮會否與大廈內爆發有關連。張竹君指，該幢唐樓只得10多個單位，會安排派樽予居民做檢測，並呼籲住戶多做清潔。

豐年樓、達怡樓、明麗樓須強制檢測 寶達邨、彩雲邨周三設採樣站

【17:00】庾慧玲指，昨日入院後不治的病人#7611，於送院時已情況很差，當時有發燒及咳，但早於12月5日已經有徵狀，但對方遲了交樣本。她又指，該病人本身並非公立醫院病人，本身有長期病患，有一直向私家醫生求診。

【16:40】機場警區接連有警員確診，張竹君指當中涉及兩個群組，累計未及10宗個案，故不會特別公布相關個案編號。

張竹君又指，豐年樓外傭舍暫涉及8位外傭染疫，他們大部分於僱主家中居住，個別外傭則「等緊搵工，有段時間冇做野」，其他人會於部分時間或周末到該處所住一晚。她承認現時未必掌握所有人士資料，「有啲去咗一段時間，有啲去過1、2次。」她提到，由於每一名外傭背後都牽涉一個家庭，部份人更涉及嬰兒及老人家，「所以我哋比較緊張。」

與該群組有關的緊密接觸者，暫有約33人需要檢疫，而已確診的12人互相不認識。

【16:35】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報105宗個案，過去24小時，有79名病人康復出院，至今累計6344名確診病人出院及一名疑似病人出院。

截至今早9時，至今有1126名確診病人分別在醫管局23間醫院及亞博館留醫，有50人情況危殆，75人情況嚴重，1001人情況穩定。

新冠肺炎｜海逸豪園79歲翁入院半日不治 無病徵六旬婦中午離世

她又指，今日東區醫院留醫的女病人#6347，今午亦不治離世，本身無長期病患，11月30日因發燒入院，同日確診，12月8號轉人深切治療病房，病情其後持續惡化，今日約中午12點離世。連同上述個案，已有119名公立醫院病人不治，加上其他在入院前已死亡及於養和醫院離世病人，本港累計已有122人因病離世。

+ 2 + 2 + 2

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時本港新增98宗確診個案，輪入個案佔9宗。本地個案有89宗，當中源頭未明有30宗，另有2宗與將軍澳藍田隧道地盤群組有關，跳舞群組則有1宗，另大埔豐年樓外傭宿舍大爆發，再多10宗個案，連同昨日已確診的2宗個案，累計已有12人染疫，包括一個僱主的4人家庭當局會向相關單位發出強制檢測通知，曾到訪者都要接受檢測。

而貴東樓再多1宗確診個案，亞博館群組再多一宗，沙田一田百貨群組再多1宗個案。

張竹君透露，豐年樓外傭宿舍要安排30多位緊密接觸者送檢疫中心，但未肯定是否已找到全部相關人士，加上外傭會帶朋友上去休息，因此需要發出強制檢測通告。所有曾於11月15日後曾去過豐年樓1C單位逗留2小時或以上的人士，都需要接受檢測。

新冠肺炎｜單日增98宗個案 大埔豐年樓外傭宿舍累計12人確診

此外，寶達邨達怡樓已累計7宗個案及1宗初步陽性，影響4個單位，而初步陽性個案與彩雲邨明麗樓的個案有關，是其家庭成員，當局亦會發出強制檢測命令，11月20日或以後，曾於該大廈逼留2小時的人士都需要檢測。而彩雲邨明麗樓亦再多1宗確診，現已涉及4個單位，合共6名患者，其中一個與跳舞群組有關，故同樣11月20日或以後，曾於該大廈逼留2小時的人士都需要檢測。

【13:30】環保署今日（15日）表示，今、明兩日安排轄下綜合廢物管理設施第一期、有機資源回收中心第二期及新界東南堆填區擴建計劃的承辦商前線及相關人員，接受新冠肺炎檢測，涉及約1,000人，並計劃於約兩星期後再為他們安排下一輪檢測，強調所有檢測屬自願性質。

環保署今明為工程承辦商千名員工檢測 兩周後再驗 屬自願性質

+ 7 + 7 + 7

【12:10】黃大仙東頭邨貴東樓爆疫，今日起至周六，在附近的羽毛球場及排球場設立流動採樣站，提供免費病毒檢測服務。有貴東樓居民表示，對於大廈爆疫感到壓力，已加強清潔單位，並會特別消毒抽氣扇，以防病毒抽入單位。

有居民則建議，政府可設禁足令，務求盡快切斷病毒傳播。

新冠肺炎｜貴東樓今強制檢測 居民：壓力大 清潔抽氣扇關窗防疫

【11:30】北京新增一宗由香港輸入的確診個案，患者是一名來自香港的27歲吉林男子。

他於11月28日由香港乘搭香港航空HX336航班到達北京首都機場，當時檢測結果呈陰性，其後在酒店隔離，隔離期間檢測結果仍呈陰性，上星期六隔離結束後，入住另一間酒店，翌日便發燒、腹瀉，直至昨日求醫確診。

東頭邨爆疫｜測量師建議開抽氣扇先關窗 門要打開或留罅防變負壓

【11:22】政府採購的首批100萬劑新冠肺炎疫苗最快下月（1月）到港，坊間對疫苗有不同意見。公共醫療醫生協會會長馬仲儀及香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今日（15日）分別在商台《在晴朗的一天出發》表示，市民對接種疫苗應有知情權，政府應提供更多資訊，增加透明度。

相關新聞：新冠肺炎｜馬仲儀稱不能選疫苗但應要知情 何栢良盼政府增透明度

指定檢疫酒店｜3間爆滿酒店最平350元晚 紅茶館最快明年1月有房

【07:30】本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府立法規定由本月22日凌晨0時起，從海外抵港人士需入住36間指定檢疫酒店14日。政府當局要求12月21日抵港人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機。

指定酒店共提供1.2萬客房，每房由每日約400元，至最貴5萬多元。記者致電至36間酒店或於官網查詢訂房情況，發現最少有3間酒店的客房已爆滿，其中兩間最快僅可預訂明年1月底的房間。該3間爆滿酒店房價格便宜，平均每晚350至450元，並提供三餐膳食服務。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．12.14｜増82宗確診個案 東頭邨貴東樓高層居民需檢疫

新冠肺炎｜天冷卻禁堂食 四季煲仔飯一小時零外賣 生意失八成

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新冠肺炎｜機場警區增一名男警長初步確診 警區累計7警染疫

確診食肆｜鯉魚門明星海鮮酒家上榜 61歲婦曾訪IFC等中上環商廈

【00:55】本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增82宗確診個案，77宗本地個案當中有37宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者到訪過的大廈名單，新增食肆有鯉魚門明星海鮮酒家。



另外，一名居於上環福陞閣的61歲婦人在發病後，曾到過中上環IFC國際金融中心1期等多幢商業大廈，以及上環街市及熟食中心。

▼12月14日新增確診者住所▼

確診大廈｜西半山賓士花園上榜 海逸豪園現不明個案 住址全覽

【00:40】衞生署昨日（14日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中本地個案佔77宗，源頭不明個案有37宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，其中位於西半山的賓士花園首次列入名單，另外據統計，最新名單共有29宗個案的報稱住址涉及公共屋邨。



大型屋苑黃埔花園再次出現兩宗確診個案，兩宗皆與本地個案有流行病學關連；黃埔花園毗鄰的另一大型屋苑海逸豪園則出現源頭不明個案，涉及一名79歲男患者。

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▼12月22日起 從外國家返港流程▼

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不一樣的聖誕節 疫症與港人並存

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼