隱形人間｜無證混血少女墮樓　促使入境處跟進逾期未取出世紙嬰兒

逾期居留的菲籍媽媽Mary(化名)，帶同兩名女兒隱匿本港30年，專門協助外傭母親的組織融幼社(PathFinders)表示，相信此個案屬歷來匿藏最久，情況罕見。外傭非法留港，連帶其在港所生子女，亦同須承襲「黑市生活」，變成隱形人口。 2015年，一位15歲英菲混血少女墮斃，揭發其菲籍母逾期居留；入境處同年亦揭發有3兄妹因掩護印尼籍母親，匿港近廿年，期間從未上學，甚至足不出戶，事件引起全城關注，亦促使入境處改革，主動跟進逾期未領出世紙嬰兒的情況。2018年申訴專員公署調查則揭發，入境處改善機制前已累計151宗、逾12個月仍未辦理出生登記的個案。 《香港01》曾向入境處查詢外傭逾期逗留，以及其在港產子情況，獲回覆指未能提供。 （二之二）

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《香港01》今日報道，菲籍母親Mary(化名)及兩名女兒，在港隱匿生活30年。Mary早年逾期居留期間，在公立醫院誕下兩名女兒，但一直未有領取出世紙，三母女年前決定自首，獲入境處酌情處理，將於日內自願遣返。



本港現有逾39萬名外籍傭工，2013年，終審法院裁定外傭不享居港權。一般而言，外傭離職後需於兩周內離開香港，否則會觸犯違反逗留條件的罪行，入境處處長亦可據情況行使酌情權，但須具備充分理由。根據《入境條例》（第115章），違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。

2011年審計報告顯示，2010年，入境處發現有3840名外傭逾期留港，較2008年的2835人增加35.4%。於2009年被偵破的100宗逾期逗留個案中，有60人逾期逗留超過1年，長逾5年有7人，另有7人更逾期居留達10至17年。審計署當時建議，應迅速提升電腦系統，以定期編製相關報告，包括趨勢及及特殊情況報告，以便作出監察。

《香港01》向入境處查詢外傭逾期居留最新數字及在港產子情況，入境處指未有備存相關紀錄，未能提供。



翻查資料，以往亦有外傭在港產子，經申請後，獲入境處酌情批出「行街紙」，延長居留期，其幼嬰亦可隨母短暫留港。

不過，匿藏個案往往隨悲劇曝光，2015年，15歲英菲混血富家女Blanca Cousins墮樓身亡，始揭發其與胞妹無領取出世紙、身分證，亦從無上學，以掩護逾期居留約20年的菲籍母親的坎坷身世。死者父母隨後以涉嫌逾期居留、協助或教唆逾期居留、涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名等罪名被捕。死者母親Herminia P Garcia最終被判監12個月，父親Nicholas Jason Cousins則判囚8個月，緩刑兩年。

根據《生死登記條例》，新生嬰兒的父或母，須在嬰兒出生後 42 天內，於入境處出生登記處辦理手續。2015年15歲英菲混血少女墮斃，始揭發其菲籍母逾期居留、兩姐妹的隱形生活。(資料圖片)

根據《生死登記條例》，新生嬰兒的父或母，須在嬰兒出生後 42 天內，於入境處出生登記處辦理手續。公立醫院和私家醫院，亦須於嬰兒出生後 42 日內，將新生嬰兒呈報表送交出生登記處。

15歲少女墮斃案後，入境處主動翻查紀錄，發現回歸至2015年以來，父母未按法例為子女登記出生共涉55宗個案，共拘捕12人，當中包括2名涉嫌在港逾期居留的母親，其中一人是印尼籍母親，她與其無結婚的港人伴侶，未有為3名17至19歲的子女作出生登記，一家五口居於新界區公屋，3兄妹從未上學，且幾乎足不出戶。入境處同年5月，檢討及建立新跟進機制，跟進遲辦出生登記個案。



申訴專員公署2018年的主動調查，再進一步揭示入境處的舊機制疏漏。調查報告引述入境處翻查紀錄所得，1990年1月至2015年5月期間，逾12個月仍未辦理出生登記的個案，共有151宗，當中30宗涉及的母親屬逾期居留人士，另有7名母親有超過1名子女無辦手續，涉及16名嬰兒，當中亦包括一名相信是Mary的個案。

入境處曾從未調查有問題個案

於2015年前、即少女墮斃案發生前，入境處從未就相關個案展開調查，及至新跟進機制建立後，始急急「補鑊」，有部分個案兒童出生逾廿年始補辦出生登記，截至2017年，有52宗個案仍在調查中。

外傭在港產子，洐生不少哀歌。(資料圖片/吳煒豪攝)

外傭所生子女以外，無證大陸男童肖友懷匿港9年風波亦轟動全港。2015年，英菲混血富家女墮斃後，66歲婦人周紹璇受事件影響，主動自首，她報稱其12歲外孫肖友懷（暱稱「懷仔」）遭父母遺棄，3歲時以雙程證由大陸來港後，一直逾期在港居留，也未有辦理身份證明及居留權，懷仔遂從無上學。警方以3項罪名包括違反《教育條例》及教唆他人逾期居留等拘捕周婦，男童則獲當局發出「行街紙」，短期內可留港，或可在港接受教育。

2015年，無證大陸男童肖友懷匿港9年風波亦轟動全港。(資料圖片)

不過，事件引來社會極大輿論，憂慮會開壞先例，因懷仔屬於「三非」兒童，但亦有聲音認為應以人道立場，予懷仔居港。懷仔最終「自願遣返」，周紹璇則被判監4個月，緩刑3年。事件暫且告一段落。懷仔兩年後曾成功申請雙程證短暫訪港，探望患病住院的外公。據了解，懷仔目前正於內地上學，未有領養人，由外婆不時往返中港兩地照顧。