新冠肺炎｜全港外傭18日起免費檢測明起預約　貴東樓3樣本呈陽性

本港今日（16日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔79宗，35宗感染源頭不明。大埔豐年樓外傭宿舍相關確診個案至今累計12宗，8宗涉及外傭，鑒於上述情況，衞生署衞生防護中心宣布為全港外傭提供免費檢測，明日起可透過社區檢測中心預約，本周五（12月18日）起實施。 另外，當局於黃大仙東頭邨貴東樓檢測29個環境樣本，當中3個樣本呈陽性，但相關病毒量較低。

衞生署衞生防護中心宣布為全港外傭提供免費檢測，12月17日起可透過社區檢測中心預約，12月18日起實施。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日在記者會宣布，鑒於近日有多宗涉及外傭確診個案，勞工處將為全港外傭提供一次免費新冠病毒檢測，明日起可透過社區檢測中心預約，由本周五（12月18日）起實施，至明年1月底完結。外傭到社區檢測中心採樣後，一般2至3天會有結果。

張竹君表示，外傭亦可透過其他渠道免費檢測，例如在郵政局、港鐵站自動派發機及醫管局普通科門診診所取得檢測樣本瓶。她同時強調，若已出現病徵，不應前往社區檢測中心，應盡快求診遵從醫護人員指示。

大埔豐年樓外傭宿舍至昨日（16日），累計有8名外傭確診，另外有4宗確診個案涉及一名外傭的僱主家庭，包括一名6個月大女嬰，該群組至今共有12人染疫。張竹君指，今日暫未有新增個案或初步確診個案與豐年樓有關，33名密切接觸者昨日已送往檢疫中心。

另外，當局於黃大仙東頭邨貴東樓檢測29個環境樣本，包括渠管、天台排污渠、抽油煙機及抽氣扇等，當中3個樣本呈陽性，但相關CT值高，即病毒量較低。張竹君指，該些樣本應屬於廁所水喉表面及抽氣扇的殘餘病毒。

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