【新冠肺炎】外傭宿舍再爆疫情　當局應從速跟進

本港第四波疫情再有外傭宿舍爆發群組傳播。大埔豐年樓外傭宿舍至周二（15日）累計12人確診，包括有1名外傭將病毒傳至其工作的4人家庭。

香港僱傭代理協會主席張結民周三（16日）於電台節目表示，涉事外傭宿舍並非其協會會員，未知經營有關宿舍的外傭公司有否持有外傭原居國家發出的牌照。張結民估計現時本港有近300間無持牌宿舍，相關宿舍未必有入住名單，外傭也可能屬短期居住性質，住客去向難以追蹤。

張結民估計本港有約300多間的非持牌外傭宿舍，現時有逾半外傭住在並未持有印尼或菲律賓政府牌照的公司的外傭宿舍。（資料圖片／盧翊銘攝）

非持牌宿舍監管難

外傭在正式服務香港僱主前，均可能因等待健康報告、簽證，或是留港另覓新僱主等原因而須入住外傭宿舍。張結民估計本港有約300多間的非持牌外傭宿舍，現時有逾半外傭住在並未持有印尼或菲律賓政府牌照的公司的外傭宿舍。這些宿舍監管較少，入住的傭工大部分都是分散的，且要自費入住。他們部分來自不同公司，部分甚至只短暫居住一晚，在疫情之下，局方將難以跟進入住人士行蹤。

僱傭代理協會相信有關感染是經由「已入屋」（即完成檢測並開始正式服務僱主）的女傭探訪宿舍的其他外傭造成。今年8月的第三波爆發期間出現的外傭群組爆發被指是由外傭宿舍空間擠迫引起，但對於非持牌外傭宿舍的監管不足，住客流動性高等問題，外傭宿舍的這些防疫漏洞則仍然未見堵塞。

非持牌宿舍欠缺監管，政府需要首先釐清本港共有多少類似宿舍、多少外傭正居住在內。目前這些宿舍的訪客及入住者名單均難以跟進。對於開放讓未獲健康證明文件的外傭暫住的宿舍，政府應要求宿舍紀錄入住者及訪客資料，方便之後追蹤外傭去向。外傭宿舍並非持有《旅館業條例》簽發有效牌照，政府對酒店、賓館業的防疫規定，目前卻未適用於外傭宿舍，政府亦有需要增設防疫規定，要求業界跟隨。

政府勿再重蹈覆轍

政府處理上一波疫情的外傭群組時，一方面加快了處理外傭簽證申請的處理進度，藉此加快速度減少外傭宿舍擠迫的現象，另一方面亦作自願檢疫安排，讓所有居於外傭宿舍的外傭提供病毒測試。可是對於非持牌宿舍住客流動率高，執法機構難以監管等情形，政府卻始終未有對症下藥。

現時《僱傭條例》及《職業介紹所規例》並無就持牌人所經營的宿舍或其他設施作出規定，也無規定要求職業介紹所須為求職者（包括外傭）提供宿舍。疫情同時暴露政府對於這些宿舍的監管不足，部分非持牌宿舍管理不妥，部分甚至收費向外傭開放作短租用途，疑有違反《旅館業條例》之嫌。政府要做的遠不止是應對疫情的應急措施，對疑似不當營利的外傭宿舍，長遠亦有待跟進。