新冠肺炎｜外傭群組爆發恐再有新增個案　12.18起外傭可免費檢測

新冠肺炎第四波疫情持續，大埔豐年樓1C單位外傭宿舍爆發染疫群組，累計12人染病。其中有確診外傭更傳染僱主一家，包括一名半歲嬰兒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）在記者會宣布，為防止外傭個案增加傳播風險，會由12月18日起為全港家庭外傭提供一次性免費的2019冠狀病毒檢測服務。

按圖即睇大埔豐年樓外傭群組及相關確診個案：

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外傭免費檢測至明年一月底

由12月18日起2021年1月底，全港外傭可透過社區檢測中心網頁預約時間進行採樣，費用全免。外傭亦可繼續使用其他免費檢測渠道，例如醫院管理局透過轄下選定的47間普通科門診診所、全港121間郵政局索取樣本收集包，收集包內附深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等，每名市民限取一包，派完即止。

按圖即睇社區檢測中心地點：

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等待到新僱主家庭的外傭可接受特定群組檢測計劃

​勞工處今日由12月1日至12月24日，繼續提供免費2019冠狀病毒病檢測服務予等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工，符合資格的外傭可前往位於灣仔杜老誌道二十號灣仔運動場（近一號閘口）的臨時派發╱收集點以領取或交回樣本收集包，無須預約。領取樣本收集包後，外傭需於政府網頁（請選擇等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工）登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。

與外傭協商放假留在家中

外傭群組在2日間累計12人確診，並傳染僱主一家，梁卓偉擔心該群組已出現二代傳播，是個非常大的警號。而臨近節日，外傭的假期多了，也造就了更多機會聚集，呼籲僱主用不同的方法和外備協商，讓她們願意留在家中。

容馬珊兒指，僱主和外傭協商「以錢代假」時亦要外傭願意接受。「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」勞工處網頁表示，僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工，因此容馬珊兒建議僱主要先和外傭協商，並保存假期和工資紀錄。

不過，即使提出「儲假、以錢代假、改日子放假」，熱愛聚會和慶祝節日的外傭亦未必肯接受。容馬珊兒認為，只有令她們「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議說，看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

宿舍聚集多為斷約外傭

是次爆發疫情的地點在外傭中介公司的宿舍，容馬珊兒指這是中介公司提供給有需要外傭的臨時居所，亦有些外傭教會提供少量的床位，一般是給予辭職或斷約的外傭等待回鄉時居住。完約或斷約外傭原本只能逗留2星期便需回國，宿舍聚會並不常見。

不過，隨疫情爆發，很多外傭也未能回鄉，入境處也寬限30天讓斷約外傭重新找僱主，有機會令居住宿舍的外傭數量增加，她們或者會選擇入住非法經營的外傭宿舍，令疫情更無法控制。

她建議入境處須要求斷約外傭申報居住地址，政府亦更容易掌握外傭的行蹤，從而規管非法宿舍和點算數字。

外傭放假，僱主可採取的防疫措施：

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