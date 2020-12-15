新冠肺炎｜測量師學會提五大播毒隱憂　籲定期檢查、延伸通風管

本港新冠肺炎疫情持續，多個屋苑先後出現爆發，香港測量師學會今日（15日）召開記者會，提醒喉管有五大播毒隱憂，市民應定期維修保養，並定期倒水至隔氣裝置，確保隔氣發揮作用。 測量師學會建築政策小組主席何鉅業建議，如整座大廈合作，可考慮將通風管延伸、升高開口，遠離住戶外牆的位置，以有更大保障。

測量師學會今日（15日）召開記者會，提醒市民應定期維修保養喉管。（盧翊銘攝）

何鉅業：麗晶花園喉管屬單筒式 良莠不齊

香港測量師學會建築測量組上任主席謝志堅提到五大播毒隱憂，包括：沒有定期倒水到隔離裝置，保持水封功能；企缸改裝，以不當配件充當隔氣裝置、沒安裝隔氣；廚房地台去水及洗衣機去水位不妥善堵塞；不妥善的渠管改裝工程；及渠管滲漏，欠缺維修保養，提醒市民要定期檢查。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業指，麗晶花園的喉管設計是單筒式，據現場觀察，渠管狀況良莠不齊，支喉多被改動過或失修，去水喉欠U型隔氣，或隔氣欠反虹吸氣閥等問題。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業建議，大廈可考慮將通風管延伸，遠離住戶外牆的位置。（盧翊銘攝）

低層單位虹吸管接駁有誤如同「廢管」

何又指，留意有低層單位的反虹吸管明顯於不當位置接駁，如做不到反虹吸管效果，如同「廢管」一條。他指低層單位受樓上單位影響，沖水壓力、吸力會更大。至於貴東樓因「擾流效應」導致傳播，他認為與3月時大埔享泰樓情況相近。

何鉅業提醒，廚房、浴室的抽氣扇不用開至最大速度，關好窗口，惟門要有罅隙，作空氣流通，而臥室、廳可開窗，保持空氣流通，避免出現負氣壓情況。另外，他指如整座大廈合作，可考慮將通風管延伸、升高開口，遠離住戶外牆的位置，以有更大保障。

香港測量師學會主席黃建兒（左二）促政府馬上成立跨部門專家小組，重新檢視相關法例。（盧翊銘攝）

+ 7 + 7 + 7

香港測量師學會主席黃建兒認為，短期方面，政府應盡快提供W型隔氣水封裝置及安裝指引，鼓勵業界採用，考慮盡快推出維修喉管資助計劃，又促政府馬上成立跨部門專家小組，重新檢視相關法例，就公共衛生、樓宇設計、管理及維修，改革目前政策。