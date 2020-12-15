香港郵政發行「同心抗疫」小型張　讚抗疫英雄及中央支持

香港郵政今日公布本月29日發行「同心抗疫」為題的兩款郵票小型張，市民可於明日（16日）起在香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」的Facebook專頁預訂這套特別郵票及相關郵品，每款淨售價10元。

香港郵政表示，印製郵票小型張是為表揚社會各界的抗疫英雄，以及感謝中央政府對香港抗疫工作給予的支持。

香港郵政十二月二十九日（星期二）發行以「同心抗疫」為題的特別郵票及相關集郵品。（香港郵政圖片）

香港郵政表示，這次發行的兩款郵票小型張中，其中一款描繪新冠肺炎疫情影響肆虐下，醫護人員、科研人員、救護員、堅守檢疫中心的制服團體成員、從不間斷地派遞載有防疫物資郵件的郵差，以及為社區進行消毒和清潔的工作人員，與香港人並肩作戰，並致力維持有需要服務的抗疫英雄。

另一款郵票小型張則呈現中央政府對香港的關愛和重視，包括內地核酸檢測支援隊協助本港進行普及社區檢測計劃，在臨時氣膜實驗室日以繼夜、不辭勞苦地工作；同時展示中央政府在亞洲國際博覽館毗鄰土地興建樓高兩層的臨時醫院，並進一步在亞博館內增設社區治療設施，「充分展示中央政府對香港的眷顧，以及對抗疫工作的全力支持」。

香港郵政十二月二十九日（星期二）發行以「同心抗疫」為題的特別郵票及相關集郵品。（香港郵政圖片）

各郵政局將由本月29日起發售郵票小型張及首日封，而其他相關郵品，即套摺及已蓋銷首日封，則由2021年1月26日（星期二）起於各郵政局發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或香港郵政流動應用程式查閱。

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