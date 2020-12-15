新冠肺炎｜迪士尼樂園一員工確診　滙豐大圍分行職員親屬染疫關閉

本港今日（15日）新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。滙豐銀行今日（15日）公布，由於大圍分行一名員工的親屬確診，該分行及顯徑邨日夜理財中心明日起暫停服務。

香港迪士尼樂園發內部通告，一名演藝人員昨日確診，最後上班日為12月10日。因應疫情，本港兩間主題樂園於12月2日起關閉，至今仍未重開。

滙豐大圍分行一名員工的親屬於今日確診，該分行將於12月16日起暫停服務直至另行通知；由大圍分行職員支援運作的顯徑邨日夜理財中心亦會暫時關閉。（資料圖片）

顯徑邨日夜理財中心亦關閉

滙豐銀行今日表示，沙田港鐡大圍站的大圍分行一名員工的親屬於今日確診，該分行將於明日（12月16日）起暫停服務直至另行通知；由大圍分行職員支援運作的顯徑邨日夜理財中心亦會暫時關閉。

涉事員工於今日曾返回大圍分行上班，其間沒有不適，當值期間有戴上口罩，目前已入住檢疫中心。該分行所有員工在當值期間均有戴上口罩，每日均會檢測體溫。有關分行已安排進行深層清潔及消毒，銀行已要求該分行所有員工進行病毒檢測，並會提供適切的支援及協助。

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迪士尼確診演藝人最後上周四上班

香港迪士尼樂園今日表示，昨日接獲娛樂事務及服裝部通知，一名演藝人員昨日確認對新冠病毒呈陽性反應。樂園指該名演藝人員的工作不需要接觸賓客，於工作期間有戴口罩，最後上班日為12月10日（上周四）。

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