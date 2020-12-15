新冠肺炎｜居半山蔚山花園77歲女病人離世　兩日累計6人不治

本港今日（15日）新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。瑪麗醫院今晚公布，一名77歲女病人今日下午5時50分離世。翻查資料，該名死者生前居於半山麥當勞道蔚山花園，11月20日確診。連同上述個案，本港今日單日新增2宗新冠肺炎死亡個案，兩日內共6人不治，至今累計123人病歿。

瑪麗醫院12月15日晚上公布一名77歲女病人離世。（資料圖片）

該名77歲女病人（個案編號5543）於11月19日發病，20日確診，入住瑪麗醫院隔離病房，屬於感染源頭不明個案。瑪麗醫院指，該名病人情況持續惡化，於12月4日轉到成人深切治療部留醫，延至今日下午5時50分離世。根據醫管局資料，截至今早9時，死者病情屬「嚴重」，而未到危殆狀況。

今日較早時間，醫管局公布一名64歲女病人（個案編號：6347）於11月30日由檢疫中心轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，情況持續惡化，延至今日下午12時23分離世。

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累計123名患者不治

另一名79歲男病人（個案編號：7611）於昨午送往伊利沙伯醫院急症室接受救治，病人其後情況持續惡化，延至昨日下午1時離世。

連同昨日公布的三名死者，兩日內累計有6名病人不治。加上這名77歲女死者，本港至今共有123名病人因新冠肺炎離世。現時共有1,125名確診病人分別於23間公立醫院及社區治療設施留醫，其中50人情況危殆，74人情況嚴重，其餘1,001人情況穩定。

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