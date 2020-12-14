新冠肺炎｜兩名男病人傍晚死亡　8小時三患者不治　累計120人病逝

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繼聯合醫院一名有長期病患的49歲男病人（個案7134）今天（14日）早上10時49分死亡，晚上6時起一小時內，也有兩名新冠肺炎病人離世，他們分別為屯門醫院一名69歲男病人，以及伊利沙伯醫院一名73歲男病人，兩人均有長期病患，他們昨日的情況並非屬於危殆或嚴重，該名73歲男病人是前天入院再確診，即僅三日就不治。

連同今天死亡的三人，至今共有120名新冠肺炎病人不治。

伊利沙伯醫院一名有長期病患的73歲男病人今天逝世。（資料圖片／潘安奇攝）

根據醫管局今早料，上述兩名病人截至今早9時，兩名死者都未列入情況嚴重或危殆類別。局方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

醫管局表示，屯門醫院一名有長期病患的69歲男病人（個案編號：6839）本月4日因發燒，由檢疫中心轉送屯門醫院隔離病房接受治療，其後情況持續惡化，延至今日晚上6時10分離世。該名病人屬東華三院何玉清翠柳頤庭群組。

另外，伊利沙伯醫院一名有長期病患的73歲男病人（個案編號：7560），於本月12日因發燒及含氧量低入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診新冠肺炎。他一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至今日晚上6時57分離世。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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