確診食肆｜新增22間食肆　荃灣亞玉豆腐花、 元朗華星冰室上榜

本港新型肺炎疫情持續，周二（15日）新增98宗確診個案，89宗為本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診個案在潛伏期內，到訪過的大廈名單，有22間食肆新上榜，遍布多區，包括荃灣「亞玉豆腐花」、元朗「華星冰室」、奧海城 2 期「蕃滿門」、沙田「米線陣」及「沙田友冰室」。另外，亦有患者曾到訪香港公開大學正校園。

有患者曾到訪荃灣的「亞玉豆腐花」。（資料圖片／徐嘉蒓攝）

油尖旺區佔5間、沙田區佔4間

根據當局資料，過去14日有患者到訪過的餐廳新增22間，分佈於全港各區，當中油尖旺區佔5間，分別是兆萬中心「Yadllie Plate」、康僑大廈「七福神和食亭」、彌敦道 594-596 號「紅茶冰室」、奧海城2期「蕃滿門」及白加士街66 號「太興」；至於沙田區佔4間，分別是連城廣場「米線陣」、美林商場「海港燒鵝海鮮酒家」、恆安街市「鼎鋮小食」、京瑞廣場 1 期「沙田友冰室」。

資料又顯示，位於荃灣昌泰大廈的「亞玉豆腐花」亦上榜，一名37歲女子（#7418），於本月12日確診，本月6日開始發病，為無源頭個案，報稱曾於本月5日或之前到訪。

有患者曾到連城廣場「米線陣」。（網上圖片）

另外，一名60歲女子（#7184），於本月10日確診，本月4日開始發病，報稱曾於本月5日或之前，到訪元朗光華中心「華星冰室」。

▼最近14天 確診者行蹤▼

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除食肆外，最新名單顯示，第7418宗個案曾到訪香港公開大學正校園；第7480宗個案曾到訪高怡醫務中心，亦有患者曾到過新城市中央廣場、逸東廣埸。

▼36間指定檢疫酒店名單▼

港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼