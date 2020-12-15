確診食肆｜鯉魚門明星海鮮酒家上榜　61歲婦曾訪IFC等中上環商廈

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增82宗確診個案，77宗本地個案當中有37宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者到訪過的大廈名單，新增食肆有鯉魚門明星海鮮酒家。 另外，一名居於上環福陞閣的61歲婦人在發病後，曾到過中上環IFC國際金融中心1期等多幢商業大廈，以及上環街市及熟食中心。

（資料圖片／鄭子峰攝）

一名住在油麗邨逸麗樓的90歲男子（個案7594）上周四（10日）發病，他在前天曾到訪居所附近的鯉魚門明星海鮮酒家。

居上環婦發病後曾到上環街市及熟食中心

一名居於上環福陞閣的61歲女子（個案7607）在本月6日出現病徵，昨日確診。她曾於發病後曾到過中上環多幢商業大廈，上周四（10日）去過上環華秦國際大廈，上周五（11日）到過中環IFC國際金融中心1期、交易廣場3座和上環街市及熟食中心，周六（12日）到過怡和大廈。

近14日累計有6名患者到啟田商場

另外，一名居橫頭磡東頭邨貴東樓40歲女子（個案7586）發病前去過黃大仙大成街街市。而觀塘啟田商場累計有6人到過，一名住平田邨平誠樓、日前確診的25歲女子（個案7478）。

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