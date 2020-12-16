確診大廈｜豐年樓外傭群組涉3僱主住所　都會軒一家四口確診

衞生署昨日（15日）公布新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，將軍澳私人屋苑清水灣半島及鑽石山星河明居出現確診個案。 大埔豐年樓外傭宿舍至昨累計有8名外傭確診，另外有4宗確診個案涉及一名外傭的僱主家庭，包括一名6個月大女嬰在內，共4人染疫。根據最新住宅大廈名單，該4名家庭成員居於紅磡都會軒1座，與一名前日確診的54歲外傭（編號7595）的住址吻合。該名外傭報稱發病日期為11月29日，4名家庭成員的報稱發病日期為12月6日至10日之間，6個月大女嬰則無病徵。

衞生署衞生防護中心更新曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，54歲確診女外傭及僱主4名家庭成員的報稱住址，為紅磡置富都會上蓋都會軒1座。（資料圖片）

豐年樓群組累計12人 8人為外傭

衞生署的確診個案最新情況顯示，豐年樓已列為「10個個案或以上的大型群組」，至今累計12宗個案。根據今日衞生防護中心記者會公布的資料，8宗涉及曾到訪豐年樓的外傭，4宗為曾到訪外傭的僱主及其家庭成員，該4人與54歲女外傭（編號7595）的家庭成員，4人分別為一名6個月大女嬰（編號7645）、36歲女子（編號7659）、58歲男子（編號7652）、36歲男子（編號7651）。

衞生署衞生防護中心今晚更新曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，上述54歲女外傭及4名家庭成員的報稱住址，為九龍城區的紅磡置富都會上蓋都會軒1座。資料顯示，54歲女外傭報稱於11月29日出現病徵，至昨日（12月14日）確診；今日確診的6個月大女嬰沒有病徵，其餘3名家庭成員分別於12月6日、12月9日及12月10日出現病徵。

▼12月14日新增確診者住所▼

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至於其餘數名今日確診、報稱曾到訪豐年樓的外傭，54歲女外傭（編號7694）報稱居住於大埔錦山路；53歲女外傭（編號7697）報稱居住於大埔儲金閣。

星河明居、清水灣半島上榜

另外，今日有27宗確診個案患者的報稱住址位於公共屋邨，包括乙明邨、雲漢邨、華心邨、油麗邨、新翠邨、彩虹邨、運頭塘邨及紅磡邨等。一名感染源頭不明的39歲男病人（編號7670）報稱居住於鑽石山星河明居D座，他於12月10日開始發病，至今日確診。另一名感染源頭不明的39歲男病人（編號7641）於12月12日發病，報稱居住於清水灣半島7座。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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▼消委會測試30款口罩評分（由最低至最高分）▼