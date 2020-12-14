確診大廈｜恆安邨恆山樓單日增3確診　兩紀律部隊舍宿再現患者

本港新冠肺炎疫情峻，昨日（13日）新增95宗確診，累計7,542宗人染疫。根據衞生防護中心公布最新患者住所，馬鞍山恆安邨恆山樓單日新增3宗確診，而葵青長宏邨宏善樓、沙田廣源邨廣橡樓及荷李活道 77-81A號大廈亦單日新增2宗確診。至於紀律部隊宿舍亦有2宗確診，分別位於油塘油美苑潤美閣及荔景紀律部隊宿舍。

恆安邨恆安樓有3宗確診。（googlemap截圖）

馬鞍山恆安邨恆山樓新增3宗確診，分別是67男子（#7524）、67歲女子（#7525）及30歲男子（#7531）。另外，不少大廈都出現至少兩宗確診，分別是葵青長宏邨宏善樓、沙田廣源邨廣橡樓及荷李活道 77-81A號大廈。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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之前爆疫的麗晶花園6座再新增4宗確診，分別為71歲男子（#7510）、71歲女子（#7511）、34歲女子（#7512）及58歲女子（#7515）。而葵盛西邨就有2宗確診，分別是34歲男子（#7468）及31歲男子（#7470），當中一人與跳舞群組有關。

彩雲邨明麗樓有3個單位4人染疫，衞生防護中心會派樣本瓶。(盧翊銘)

彩雲邨明麗樓累計3單位4人染疫，新增的患者是一名35歲男子（#7527）；長沙灣海麗邨海賢樓日前有3宗確診，今日再多1宗，患者是一名20歲女子（#7469）；而美孚新邨1期亦有1宗個案，是一名65歲女子（#7476）。

紀律部隊宿舍亦再錄得2宗確診個案，油塘油美苑潤美閣一名37歲女子（#7497）及荔景紀律部隊宿舍53歲男子（#7534）先後確診。

不一樣的聖誕節 疫症與港人並存

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼