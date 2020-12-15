確診大廈｜西半山賓士花園上榜　海逸豪園現不明個案　住址全覽

衞生署昨日（14日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中本地個案佔77宗，源頭不明個案有37宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，其中位於西半山的賓士花園首次列入名單，另外據統計，最新名單共有29宗個案的報稱住址涉及公共屋邨。 大型屋苑黃埔花園再次出現兩宗確診個案，兩宗皆與本地個案有流行病學關連；黃埔花園毗鄰的另一大型屋苑海逸豪園則出現源頭不明個案，涉及一名79歲男患者。

黃埔花園5期青樺苑3座有兩宗個案，分別涉及一名53歲女病人及81歲女病人。（資料圖片）

29患者報住公屋 遍布港九新界

衞生署衞生防護中心今晚更新曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，新增的82宗個案當中，29人報稱居所均位於公共屋邨，當中包括天恒邨、安泰邨、逸東(二)邨、和樂邨、安定邨、小西灣邨、彩虹邨、安田邨、禾輋邨、樂富邨、大元邨、油麗邨、慈正邨等。

黃大仙東頭邨貴東樓新增2宗個案，至今累計9宗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日視察後，懷疑該大廈出現「擾流效應」，導致病毒傳播至高層單位。翻查資料，貴東樓屬Y4型公屋，全港至今現存超過70座，與早前出現「擾流效應」播毒的大埔富亨邨亨泰樓，屬於同一時期、同一類型的公屋設計。

海逸豪園12A座一名79歲男病人（編號7611），屬於不明源頭感染個案。（資料圖片）

另外，紅磡有兩個大型屋苑均出現確診個案，其中黃埔花園5期青樺苑3座有兩宗個案（編號7610及7612），分別涉及一名53歲女病人及81歲女病人，均與本地個案有流行病學關連，兩人沒有病徵。

鄰近的海逸豪園12A座亦出現確診個案，涉及一名79歲男病人（編號7611），屬於不明源頭感染個案，他於12月5日起出現病徵，至昨日正式確診。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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中西區西半山的賓士花園首度列入名單，為今日確診的一名73歲男患者，此個案與本地個案有流行病學關連，該名患者於12月6日起出現病徵。今日同區被列入名單的大廈包括大安臺1- 4號安樂大樓、均益大廈2期D座、偉利大廈及福陞閣。