新冠肺炎｜僱傭代理：估計有約300間未持牌宿舍　難追查入住者

繼上一波疫情後，再有外傭宿舍爆發群組傳播，大埔豐年樓外傭宿舍至昨（15日）累計12人確診，包括有1名外傭將病毒傳至其工作的4人家庭。香港僱傭代理協會主席張結民今早（16日）於港台節目表示，涉事外傭宿舍並非其協會會員，未知是否持牌宿舍，需要再調查了解。他估計，全港大約有300間無持牌宿舍，相關宿舍未必有入住名單，而且外傭可能居住一、兩天便離去，直言即使發出強制檢測令，亦難以追溯。

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張結民於港台節目《千禧年代》表示，傳染至工作家庭的外傭，估計是往宿舍探訪，之後再交叉感染。他續指，現時持牌宿舍都不容許探訪，是次涉事宿舍亦非其僱傭代理協會的會員，未能完全確認是否持牌宿舍，現時全港估計有約300間無持牌宿舍。

香港僱傭代理協會主席張結民估計，全港大約有300間無持牌宿舍，相關宿舍未必有入住名單。（資料圖片）

張結民指，部分外傭假日時會付費入住非持牌宿舍一、兩天，相關宿舍經營手法有可能違法，而且亦未必有入住名單，直言即使發出強制檢測令，亦難以追溯。他又指，假如是持牌宿舍，一個月大約有10名外傭居住，一旦爆疫亦有名單追查。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒於同一節目表示，雖然外傭來港前已接受病毒檢測，並有陰性結果，但部分僱主擔心外傭到港入住宿舍時，會受到傳染。她又稱，入境處延長已完約的外傭，在港逗留期限至30日，但期間外傭或為節省金錢，入住便宜的無牌宿舍，認為當局應檢視宿舍的數量及衞生標準。

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