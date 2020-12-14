新冠肺炎│大埔豐年樓外傭宿舍爆疫　至少2人確診、數人初步確診

新冠肺炎新增個案持續高企不下，衞生署今日（14日）公布新增82宗個案，疑似「外傭群組」再出現，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，兩名外傭確診，他們周末都會到大埔豐年樓一個外傭宿舍，該群組亦錄得數名外傭初步確診個案，相信已經有爆發，現時正追蹤其密切接觸者。

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外傭周末定期聚會 兩患者居大埔及紅磡

疑似「外傭群組」再出現，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，兩名外傭確診，他們周末都會到大埔豐年樓，該群組亦錄得數名外傭初步確診個案，相信已經有爆發，現時正追蹤其密切接觸者。

張竹君表示，兩名確診外傭周末會到大埔豐年樓宿舍，跟其他外傭聚集，已再多幾宗初步確診，憂慮已經出現爆發，但需時點算人數，現時知道一人住大埔、一人住紅磡，會追蹤到訪宿舍人士及病人同住者，有需要時會尋求警方協助。

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太子道西鴻圖老人院一院友染疫

另外，今日再有老人院院友及職員染疫，涉及兩間院舍。新蒲崗康璟護老院一名清潔員染疫，該員工間中會陪診，但近期則無，12月11發病，翌日為最近上班日，防護中心已在院舍派發樣本瓶。

太子道西鴻圖老人院則有一名無病徵院友中招，該院友住單人房，離開房間時會戴口罩，大部分時間都在院舍，但曾跟家人外出求醫，其病毒量甚低，需要留意其抗體測試結果，判斷是否早期感染。張竹君稱該院舍有30、40名院友，但暫時無明顯的密切接觸者，會在院舍派發樣本瓶。

靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍一名工作人員確診，全院舍數十名照顧者都要檢疫。(網上圖片)

靈實秀茂坪中心職員日前染疫，防護中心仍然未尋找到其感染源頭，該中心有30多人送入亞博館檢疫。