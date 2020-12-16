新冠肺炎｜建制批政府抗疫不力　梁美芬：張弛有度實為拖拖拉拉

立法會衞生事務委員會今早（16日）召開會議，多名建制派議員都批評政府抗疫不力，亦揶揄政府常掛口邊的「張弛有度」，實為「拖拖拉拉」，要求政府強制全港市民接受病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，參考上次全民檢測經驗，發現陽性個案相對較少，而且政府專家組顧問一致不支持再推全民檢測。

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政府經常指防疫措施是「張弛有度」，經美聯梁美芬則批評是「拖拖拉拉」，引述友人指英國早於12月9日鼓勵當地人提早放假，其友人12月7日已抵港並自由選擇酒店，但港府現時才推出指定酒店檢疫，又稱當大型密集屋邨有爆發，「我係市民會驚，一定會搬。點解政府5月份到而家都無準備好?」

經民聯梁美芬批評政府是「拖拖拉拉」，而非「張弛有度」。（梁鵬威攝）

醫學界議員陳沛然批評政府一方面收緊社交距離措施，但在追蹤及執法上「漏水」。

新民黨葉劉淑儀質疑，政府不強制全民檢測的原因，陳肇始表示強制全民檢測並非有效防疫抗疫措施，不具針對性，上次經驗亦只找到較少個案，港府亦曾諮詢衞生署及4位專家顧問，他們亦一致不支持。她又提到，強制全民檢測須配合全面禁足，在本港不可行，因會影響社會運作及市民生活，推行精準檢測及自願檢測，更為合適。

中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌補充，內地架構分作小區管理、設居家令及停頓一切活動，七日內完成檢測，期間為市民提供生活物資，而且市民服從性要相當高，認為港人及企業會否接受停頓幾星期，而且全民檢測都並非可以清零，「境外輸入個案又會引起火頭，因此建議(強制)檢測高危群組。」

葉劉淑儀批評疫情至今近一年，反映政府有關策略失敗，「市民有目共睹，拖左成年喇」，她隨即執拾物品及離開。

黃大仙東頭邨貴東樓附近的羽毛球場及排球場設立流動採樣站，提供免費病毒檢測服務。（資料圖片／高仲明攝）

「安心出行」亦被質疑形同虛設，被問到會否傚法內地的健康碼制度，限制未能出示者進入指定處所，陳肇始則表明，本港的「安心出行」及「健康碼」是兩個不同措拖，當局已將前者納入《599F章》，要求所有表列處所安裝，倘須強制要求市民下載使用或設進入限制，她表明，情況比較複雜，會由表列處所及政府先行；至於本港「健康碼」，則已與內地當局傾談，主要是供持陰性檢測證明的市民作通關之用。