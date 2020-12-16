新冠肺炎｜何栢良籲安排外傭檢測　宿舍無規管憂現新一輪爆發

外傭宿舍近期出現多宗新冠肺炎確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1６日）在商台《在晴朗的一天出發》中呼籲僱主，若外傭曾經在外留宿應該鼓勵她們接受檢測，他又擔心今次爆發不單止是在大埔豐年樓，「外傭會唔會有新一輪爆發呢？呢個係值得留意。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良表示，8月時曾經有至少18宗涉及外傭宿舍的個案，相信當中有其他隱形傳播鏈未能成功追查，「當時啲外傭係轉工咁，即係有一間傳緊時，背後都有幾間喺度爆緊。」所以今次爆發，他憂慮不單是在豐年樓內發生，「有啲傳播期嘅外傭係到訪過、轉工呀喺個度住過，千其唔好淨係睇豐年樓入面嘅單一事件，相信唔係單一事件嚟。」

政府在8月時曾估約有6,000至8,000人入住外傭宿舍，何栢良以此數目推算，「外傭會唔會有新一輪爆發呢？呢個係值得留意。」

連酒店staycation都管 長遠要規管外傭宿舍

何栢良呼籲政府主動要出擊，包括聯絡業界的中介公司、領事館等安排外傭檢測，「主動檢測先會喺得快過病毒。連環群組爆發會一發不可收拾。」他又呼籲僱主若果知道家中外傭曾在外面留宿，均應鼓勵他們進行檢測，「一次唔足夠，隔一段時間再做多一次，由留宿日子計起兩星期做第二次。」

不過，何栢良認為政府長遠要規管外傭宿舍，「你連酒店staycation都要規管，無理由連啲宿舍你唔規管。」

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