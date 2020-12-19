新冠肺炎｜演藝制作行業倡觀眾做檢測增強防疫　冀可盡快重開

本港新冠肺炎反覆，上月歌手張敬軒成功在紅館開騷，成為疫情爆發後再踏紅館台板的首人，惟事後爆出有確診者前往觀賞演唱會引起憂慮；原定緊隨其後的楊千嬅演唱會亦因疫情反彈取消。 演藝業界的工作在疫情下停頓，香港現場及制作行業協會聯席主席何麗全向《香港01》表示，大部分業界人士是自僱人士，沒有得到政府的保就業津貼，手停口停，情況嚴峻。他們將與政府再開會探討未來的現場演出防疫安排，提出以優惠鼓勵觀眾做病毒檢測。

資深製作人何麗全（左）及謝嘉豪在疫情下與業界成立香港現場及制作行業協會。（梁鵬威攝）

政府早前放寛現場表現的限制，張敬軒11月在紅館舉辦八場演唱會，成為自今年1月疫情爆發以來的首人。不過，演唱會完結後，衞生防護中心公布有4名確診者潛伏期間到過觀看演唱會，另有一名兼職分流員確診。

「望天打卦，睇下幾時有有效疫苗」

謝嘉豪形容，張敬軒的演唱會的防疫安排已經做得十分嚴謹，「佢哋入場係額探，每日都消毒啲座位，又有消毒通道」，惟社區有隱形患者，而且源頭又未能夠截斷。「我相信大家都清楚源頭啦，好多專家有講。」他批評政府無用心清理源頭，普通市民能夠做得並不多，「望天打卦，睇下幾時有有效疫苗。」

業界多自僱人士 未能申請保就業

疫情期間，陳奕迅、劉德華等歌手在紅館的演唱會都被迫取消，業界由上至下都近乎人人停工。何麗全形容，停工情況嚴峻，加上行內大多是自僱人士，無法領取政府的保就業津貼。

7月時陳奕迅舉辦網上演唱會，為協會的200名會員，每人籌得8,000元的生活費。何麗全盼能夠協助業界渡過難關，「唔好佢哋咁快放棄，唔想佢哋灰心」，又向申請青年基金資助新入行的人士在網上試辦音樂會，「大家同步過寒冬。」

協會正與化驗所合作，傾談向歌迷提供優惠價格的病毒檢測服務。（梁鵬威攝）

將向入場觀眾派面罩：透明唔影響睇騷

協會曾經多次約見商經局、康文署，以及立法會體育、演藝、文化議員馬逢國，探討可行的防疫方案。謝嘉豪表示，未來會向入場人士派發面罩、手套等，「飲食業用膠板，我哋就派面罩，都係透明唔影響睇騷，又防到飛沫。」

協會又正與化驗所合作，傾談向歌迷提供優惠價格的病毒檢測服務，謝嘉豪相信多花數百元歌迷亦會願意配合，「有啲歌迷好支持我哋，好似周董（周杰倫）演唱會咁由2019年社會運動取消咗，到宜家佢哋都無話要退票」，業界會盡一切努力做好防疫，爭取重開演唱會。