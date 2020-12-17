新冠肺炎疫苗｜何栢良：50歲以上應考慮接種　倡用校舍設接種站

政府近日公布訂購新冠肺炎疫苗詳情，社會關注疫苗是否安全。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（17日）於電台節目表示，第四波疫情下，重症病人約170人，死亡人數約20人。他認為，雖然疫苗難免出現罕見嚴重副作用，但始終屬少數，市民要平衡風險，尤其50歲以上市民都應認真考慮是否接種。 另外，何栢良建議政府現時要擬定接種疫苗的詳細安排，提倡可利用停課的校舍建立「社區疫苗接種站」，並招募一萬名醫務人員擔任接種隊，以應對接種需求，他亦願意參與。他說：「要加快去做，到時先諗就慢好多。」

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（17日）於港台節目《千禧年代》表示，第三波疫情時，重症病人大約有300人，死者約100人；而第四波疫情爆發至今，重症約170人，死亡人數約20人。他續指，相信疫苗難免有罕見嚴重副作用，但高危人士一旦確診，病情可能惡化至需要插喉。他表示，市民應平衡風險，從多角度看待疫苗，50歲以上市民都應考慮是否接種疫苗。

現時政府採購三款疫苗，當中科興採用滅活技術，何栢良指，該技術已沿用長時間，現時的流感疫苗、乙型肝炎及小兒麻痺症疫苗，都採用相同技術，只要由一定規模、條件的藥廠生產，相信不會有太大副作用。至於另外兩款疫苗，則採用全新技術，副作用仍是未知之數，不過隨着愈來愈多人接種，相信罕見副作用將浮現。

病毒正不斷變種 擔心傳播更快

何栢良稱，病毒正不斷變種，英國發現當地病毒中的蛋白基因出現突變，雖然病情上未見變更，但擔心會傳播更快。他表示，長假期將至，海外港人將回港，需關注會否將變種帶到香港。另外，他表示政府應盡早公布確診者居住大廈的資料，包括大約樓層及座向，以便市民預防。

港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

不應該免去藥廠在運送上等的人為錯誤



何栢良之後於商台節目《在晴朗的一天出發》亦表示，政府不應該免去藥廠在運送上等的人為錯誤，「好似之前南韓咁運送出錯，無雪到，啲就唔應該豁免」。他亦認為，政府要就採購疫苗資訊上增加透明度，但明白現時政府與藥廠議價能力低，選擇暫時不公開，「700萬人個市場細，唔肯花時間同政府傾」。

另外，何栢良建議政府現時要擬定接種的詳細安排，提倡可以利用停課的校舍建立「社區疫苗接種站」，並招募一萬名醫務人員擔任接種隊，以應對接種需求，他亦願意參與。他說：「要加快去做，到時先諗就慢好多。」

因為市民對接種市民有憂慮，民建聯立法會議員梁志祥建議，政府可向接種疫苗的市民，每人派發5000元。他認為，抗疫依賴注射疫苗，惟不少市民認為不安全，政府需加強宣傳，如提供鼓勵金，可吸引持觀望態度的市民接種。