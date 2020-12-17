新冠肺炎疫苗｜藥劑師學會：緊急使用未註冊藥物藥廠可獲免責條款

政府近日公布訂購新冠肺炎疫苗的情況，社會關注疫苗是否安全。食物及衞生局局長陳肇始之前曾指，若注射疫苗後有不良反應，當局可追究疫苗製造商；但她昨日（16日）改口指，國際上會免除緊急註冊疫苗藥廠的責任。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（17日）表示，國際上確有相關免除責任的保障條款，而且情況常見，例如癌症病人有時需試用最新藥物，但該藥物可能仍未註冊，藥廠便會有免責條款。

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崔俊明今早於港台節目《千禧年代》表示，當政府及醫療機構需緊急使用未註冊的藥物時，藥廠就可受條款保障免除責任，相關情況常見。他舉例指，有時藥物未必適合所有病人，部分癌症病人需使用未註冊的新藥物，尤其身體狀況未必可等到藥物獲批註冊，藥廠在相關情況便可免除責任。

崔俊明表示，當政府及醫療機構需緊急使用未註冊的藥物時，藥廠就可受條款保障，免除責任（資料圖片／張浩維攝）

崔俊明指，如藥物要獲註冊，需完成第三期臨床研究，分析藥物的安全、效用等情況，而且有數據及文獻支持，可能需時兩年。他續指，現時政府訂購的三款疫苗，均未完成第三期研究，部分只發布初步及中期報告，不過隨着多個國家都開始接種疫苗，將會有更多數據可參考。他建議，政府應設立資料庫，記錄市民接種疫苗的資料，一旦出現事故，亦可追蹤相關疫苗的批次，方便追查。

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