李偲嫣離世｜博愛醫院：死者新冠病毒測試呈陽性　死因裁判官跟進

「正義聯盟」主席李偲嫣今午（16日）暈倒，送博愛醫院搶救後證實不治，終年56歲。博愛醫院晚上不指名表示，其急症室今日下午接收一名由救護車送院的女病人，病人經搶救無效離世，醫護人員抽取樣本化驗，其樣本對新型冠狀病毒初步呈陽性，相關個案將轉交死因裁判官跟進。

李偲嫣今午於八鄉寓所內暈倒，被送博愛醫院不治。（余睿菁攝）

博愛醫院表示，急症室今日下午接收一名由救護車送院的女病人，考慮到可能有傳染病風險，醫護人員根據處理懷疑有傳染風險的指引，安排病人在負氣壓病格進行搶救，醫護人均穿上合適的個人防護裝備。病人經搶救無效離世，醫護人員為病人抽取樣本進行化驗，其樣本對新型冠狀病毒初步呈陽性。

醫院已徹底清潔消毒有關病格，急症室服務不受影響。醫院亦已按機制通知食物環境衛生署該名離世病人的初步檢測結果。根據指引，感染新型冠狀病毒死亡的遺體，需根據「處理及處置屍體時所需的預防措施」指引內的「第2類」屍體處理，以黃色標籤作出識別。

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無醫護人員或病人列緊密接觸者

院方指職員在處理屍體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣／抗水保護衣外加膠圍裙及外科口罩，若可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。目前沒有醫護人員或其他病人被列為緊密接觸者或其他接觸者，博愛醫院會繼續和衛生防護中心跟進。

今午12時17分，李偲嫣於八鄉元崗新村寓所內暈倒，其丈夫報警，她被送往博愛醫院，經搶救後證實不治。謝鋮浚父母今午向傳媒表示，接獲李偲嫣離世的消息，稱李偲嫣於兩三日前有輕微發燒及氣促，看醫生後未有入院及於家中休養。