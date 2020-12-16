科大公共政策碩士首屆畢業生逾8成獲聘　將推濃縮版1年制碩士

新冠肺炎疫情影響，本港經濟受創，多個行業出現裁員潮，畢業生求職或面對困難。香港科技大學公布，該校公共政策碩士（MPP）首屆畢業生，已有超過八成人獲聘，僱主包括內地創科巨頭騰訊、京東、字節跳動，本地銀行金融商業界及香港政府；另有約一成半人選擇再進修。 科大公共政策學部主任吳遜透露，來年將推出一年制公共管理碩士（MPM）課程，為「濃縮」版本，希望吸引有3年工作經驗的港人報讀。

科大將在2021/22學年推出一年制的公共管理碩士（MPM）課程。（資料圖片）

科大2018年推出創新科技及環境政策為主的公共政策兩年制碩士（MPP）課程，科大公共政策學部主任吳遜表示，課程主要為無工作經驗的學生而設，學生在首年暑假可參與自願性質的實習工作，並需花一年按客戶需求及面對的問題作研究項目，累積實戰經驗，而其中一年更可自選到華盛頓大學就讀。



逾八成畢業生獲聘

課程首屆58名畢業生中，逾八成人已獲聘，包括從事創新科技行業（41%）、銀行金融（26%），另有9%擔任顧問工作、6%加入政府；亦有約一成半人選擇繼續升學。首屆畢業生之一、現職騰訊的內地生彭國賢說，在英國完成學位課程後，一直希望進軍內地互聯網產業，留意到科大在國際及內地都屬知名院校，且兩年制課程提供實習機會，適合欠缺相關工作經驗的他。

至於來年才畢業，已獲兩間公共政策顧問公司取錄的港人伍軒正說，赴美國紐約大學完成媒體文化學位課程後，對歐美政府體制及政策有基本認識，當時留意到香港的社會環境有所改變，亦有政治問題，但深信香港機會較多，對香港的政策及政治感興趣，故回港入讀科大MPP課程。他就讀期間，曾在羅兵咸永道會計師事務所（PwC）及環保組織「Earth.Org」實習，未畢業已獲德勤及PwC聘書。

2021/22新推公共管理碩士（MPM）課程

吳遜透露，科大將推出新的一年制公共管理碩士（MPM）課程，課程內容及性質與MPP相若，希望吸引在職港人。課程要求報讀者至少有3年工作經驗，可自選一年全日制或兩年兼讀制，學費合共15萬元，較兩年全日制合共26萬元學費的MPM便宜。海外學生最遲須在2021年6月1日報名，而本地生則最遲在明年7月1日報名。



課程訓練學生獨立批判思考 日後監督或幫助政府決策

被問到港區國安法實施，對學生研究或課程有否新限制？吳遜指，每名教師看法或不一樣，在他而言，不論是一帶一路政策，還是社交限制措施所帶來的私隱問題，亦會在課程內進行探討，他強調課程希望訓練了解公共政策，有能力監督或幫助政府的人材，故須訓練學生有獨立批判思考能力，否則毋需設該課程。