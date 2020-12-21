屯門醫院開設手術室延伸復甦病床照顧術後病人　緩和ICU服務壓力

本港新冠肺炎疫情持續，危重病人更趨年輕化，對深切治療病床及人手構成壓力。為紓緩深切治療部壓力，屯門醫院利用手術後供病人短暫休息的復甦室，開設兩張延伸復甦病床，讓預約手術病人留醫一晚接受護理，疫情至今已三度啟用，接收了約40名病人。

屯門醫院麻醉科及手術室服務部部門主管鄭振邦（前排左）表示，今次屬先導計劃，了解對紓緩深切治療病床壓力的幫助。（勞敏儀攝）

屯門醫院目前有30張深切治療病床，其中12張具負氣壓設定，在疫情下因專門接收新冠肺炎病人而壓力加重。因此，屯門醫院在今年2月初起利用手術室的復甦室，接收需要嚴格監察呼吸，或手術導致大量體液流失的病人在延伸復甦病床留醫。復甦室具高頻率的空氣交換，防止交叉感染，護理規格等同加護病床，每晚最多接收2名病人，由1至2名護士照顧，情況穩定後轉往病房留醫，令深切治療部主力照顧危殆患者。

麻醉科及手術室服務部顧問醫生林嘉雯表示，延伸復甦病床是參考外國做法，在今年農曆新年開始籌備，上周一（14日）第三度啟用，即使預約手術已減少兩成，但她指癌症手術仍持續，開設這類病床是「幫得一張得一張」。

部門主管鄭振邦補充指，屯門醫院是全港首間開設延伸復甦病床的醫院，疫情期間每日術後需要深切治療部照顧的病人約有4至5個，現則可接收2人。他透露，九龍中聯網亦正探討開展延伸復甦病床。

手術室護士更了解病人身心需要

護理的工作交予手術室護士， 目前已有逾30名護士接受培訓，需加強病人臨床護理技巧。護士何靄君分享指，與術後病人接觸的時間由數小時增至一天，曾有一名中年女病人接受肝臟手術後，因擔憂康復及家人情況，情緒起伏較大，心事難向家人啟齒，經傾談後為其稍紓緩負面情緒，從而更了解病人的身心需要。

資深護師葉佩靈也表示，以往甚少機會了解病人術後情況，現在有機會加強臨床技巧，例如重溫處理藥物程序、傷口引流處理等，有助改善日後手術服務。

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