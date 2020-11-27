新冠肺炎｜屯門醫院矯形及創傷科病人確診　5同病格病人需檢疫

屯門醫院今晚（27日）公布，一名21歲男病人昨日（26日）下午入住屯門醫院矯形及創傷科病房，院方安排他進行2019冠狀病毒病檢測，即晚得出初步結果呈陽性，已將他轉往隔離病房留醫，情況穩定，沒有出現任何相關的感染病徵。發言人指，五名與該病人入住同一病格的男病人被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫，他們已經接受檢測，結果均呈陰性。

屯門醫院公布一名留院男病人確診新冠肺炎。（資料圖片）

醫護人員有防護裝備 不列密切接觸者

屯門醫院發言人表示，該名男病人10月曾經接受手術，需要定期覆診。他在本周二（24日）曾到屯門醫院矯形及創傷科專科門診覆診後離開。而在昨日下午，他因為傷口滲血到屯門醫院急症室求醫。醫生進行初步檢查後，安排他入住矯形及創傷科病房。

院方感染控制組得知該名男病人的檢測結果後展開調查，追蹤曾與他有接觸的醫護人員及病人，有五名病人與他入住同一病格，被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫；他們已經接受檢測，結果均呈陰性。曾與該病人接觸過的醫護人員，均有適當的個人防護裝備，因此無需接受隔離檢疫或醫學監察。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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院方稱已安排病人入住的病房、急症室及專科門診進行徹底清潔消毒，並全力配合衛生防護中心的跟進工作。