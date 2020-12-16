北環線分兩期推展耗資620億元　首期只設古洞站2027年竣工

《鐵路發展策略2014》中提及七個新鐵路項目，其中包括北環線。運房局今日（16日）宣布，行政長官會同行政會議，已批准政府邀請港鐵，開展北環線項目的詳細規劃及設計。港鐵表示，對決定感到歡迎，將展開詳細規劃和設計的顧問招標工作。 港鐵建議北環線建造工程分兩期推展，第一期先於落馬洲支線上增設古洞站，預計於2023年動工建造，並在2027年竣工；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設三個中途站，預計於2025年動工建造，並在2034年竣工。 運輸及房屋局預料，北環線第一期和第二期的預算建造成本，分別約為35億元和585億元，即合共620億元。造價較2014年《鐵路發展策略》估算的230億元，大幅增加1.7倍。

北環線於《鐵路發展策略2014》中的初步概念方案。（《鐵路發展策略2014》文件截圖）

北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一，該項目包括設置古洞站，並在現有西鐵線錦上路站及古洞站之間，興建一條10.7公里長連接鐵路。

運房局表示，古洞站主要功能，是滿足古洞北新發展區的運輸需求，料古洞北新發展區全面發展後，將容納合共119,700人口和33,300個職位，而古洞站落成後，將可利便區內居民使用鐵路運輸系統，減少出行所需時間。

古洞站或未能趕及首批公屋居民入伙前通車

運房局續指，目前在繁忙時間由古洞北新發展區一帶，前往上水站的路面車程需時約15分鐘；如增設古洞站，以鐵路行走相同路程，預料僅需時約3分鐘。當局預料，北環線第一期，即增設古洞站的工程，將於2023年動工，預料2027年竣工，可配合古洞北新發展區公屋居民入伙。不過翻查資料，政府之前料古洞北首批公屋最早於2026年落成，即古洞站未必可及時惠及居民。

北環線（第一期及第二期）的擬議鐵路方案（立法會文件）

至於北環線第二期，即連接錦上路站及古洞站之間的主線，則預計於2025年動工建造，並在2034年竣工，將帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶發展。當局表示，現時在繁忙時間往返元朗至錦上路，以及古洞之間的路面車程，需時約60至80分鐘，但隨北環線二期啟用，以鐵路從錦上路到古洞的行程，預計可縮短至約12分鐘。

運房局今日（16日）宣布，行政長官會同行政會議，已批准政府邀請港鐵，開展北環線項目的詳細規劃及設計。（資料圖片）

政府估計，古洞站在50年的營運期內，可為公眾合共節省約1.35億小時，而古洞站的經濟效益，包括上述節省的時間價值，估計約為140億元。至於北環線二期，當局預料，50年的營運期內，可為公眾節省約4.9億小時，其經濟效益估計約為470億元，而且效益未考慮到因釋放沿線土地的發展潛力，而帶來的潛在額外人口。



另外，北環線第二期連接東鐵線及西鐵線，在新界及九龍形成一個環狀鐵路，政府料可改善新界東與新界西之間的運輸連接。

將以擁有權模式發展

財務方面，當局指北環線將以「擁有權模式」為融資基礎，再與港鐵商討財務安排，期間將會詳細規劃及設計。而按擁有權模式，一般由鐵路公司負責鐵路的融資、設計、建造及維修，而政府會補貼相關工程。

運房局續指，根據港鐵已提交的項目建議書，北環線第一期和第二期的預算建造成本，按2015年價格計算，分別約為35億元和585億元，即合共620億元。局方稱，會因應港鐵的詳細規劃及設計，進一步確定成本估算。