房協長者安居資源中心明啟用　設示範單位、VR遊戲展示樂齡科技

房協位於油麻地的長者安居資源中心完成翻新工作，引入過百項樂齡科技產品及設備，包括設有示範單位，展示以科技輔助工具協助長者日常生活；並有虛擬實境(VR)遊戲，讓參觀者體驗長者於生活上遇到的困難。中心將於明日（12月1日）起啟用，開放予公眾預約參觀。

中心展出一百多項樂齡科技產品及設備，以及有關居家安老的資訊，更設導賞團、體驗團及健康探索團，適合不同人士參加。（房協提供圖片）

房協長者安居資源中心於2005年落成，翻新後設有4個區域。當中於「樂齡家居」區域眾設有兩個示範單位，分別以樂齡科技輔助工具及設備協助自理能力較高及行動不便的長者。單位內有床邊安全監控系統、旋轉護理床、助行車連輪椅等，亦設擴增實境(AR)遊戲，讓參觀者了解設備的特性。

「健康大道」區域則讓長者透過五個不同主題的健康探索團，由專人帶領、讓參觀者按其身體狀況需要作出指導及鼓勵長者進行自我健康管理及相關主題運動，建立及維持良好的生活習慣。「諮詢室」區域則有中心的職業治療師及社工會為有需要人士提供改裝單位的諮詢服務。

「耆妙生活展區」區域透過三個原創的虛擬實境(VR)遊戲，包括「執藥」、「做運動」及「編排日程」，以遊戲方式體驗長者在日常生活中所面對的挑戰，學習如何協助長者建立健康的生活模式。

房協總監(物業管理)潘源舫說，長者房屋及相關服務是房協的核心業務，長者安居資源中心翻新後加入樂齡科技示範，希望望為有需要的家庭提供有用資訊。中心設有導賞團、體驗團及健康探索團，分別適合長者、照顧者、學生、業界或公眾人士報名參加。公眾可透過網頁或電話預約登記，參觀費用全免。