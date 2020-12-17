確診大廈｜新增住址全覽　和富中心5座男女染疫　薄扶林花園上榜

衞生署周三（16日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，薄扶林花園、半山區嘉輝大廈出現確診個案，東區北角和富中心5座及柴灣景翠苑各單日錄得兩宗個案。

衞生署的確診個案最新情況顯示，薄扶林花園2座新增一名確診者，為一名49歲女子(個案編號：7801），她無病徵，屬於無源頭個案。半山區嘉輝大廈亦有一名64歲女子（個案編號：7776），她於12月12日發病，為有關連本地感染個案。

北角中產臨海屋苑和富中心，第5座出現兩宗個案，其中編號7792的54歲男患者在本月9日發病，屬源頭不明個案；同住該大廈的編號7788、56歲女患者，則於本月11日才發病，列關連個案，料二人為家人。

東涌海堤灣畔5座亦有一名確診者，為一名50歲女子（個案編號：7726），她於12月14日發病，同樣為有關連本地個案。

彩雲邨明麗樓33及34室居民須撤離。(余俊亮攝)

牛池灣彩雲邨明麗樓增2名確診者，分別為一名75歲男子（個案編號：7755）及一名30歲男子（個案編號：7767），他們分別於12月11日及13日發病。而黃大仙沙田坳邨順田樓多2名有關連的確診者（個案編號：7730/7731）。

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