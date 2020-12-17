確診食肆｜新增20間　觀塘雲南啊老表及蘇豪蘭桂坊3西餐廳上榜

本港周三（16日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔79宗，35宗感染源頭不明。當局今晚更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增20間患者曾到訪的食肆資料，包括觀塘雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫。 其中一名今日確診的38歲男患者，於潛伏期曾到訪中環多處地點，包括寫字樓泛海大廈及甲級商廈中央廣場。他於潛伏期亦曾到訪區內多間食肆，包括上環的酒吧餐廳The Lot on Possession、蘭桂坊附近的Al's Diner以及中環蘇豪區的法國餐廳Bouchon Bistro Francais。

一名12月16日確診的38歲男患者，於潛伏期曾到訪中環多處地點，包括中環蘇豪區的Bouchon Bistro Francais。（餐廳Facebook專頁）

衞生署衞生防護中心今晚更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，在確診患者過去14天的潛伏期內曾到訪的餐廳食肆增加20間，包括荃灣眾安街銀龍粉麵茶餐廳、悅來坊牛の鍋、灝景灣購物中心賓墟冰室、美林商場海港燒鵝海鮮酒家、觀塘駱駝漆大廈3座Call Me Chef等（詳見下表）。

確診的一名65歲男子於12月14日起發病，為與本地個案有流行病學關連個案。根據大廈名單，他於潛伏期曾先後到訪蒲崗村道200號、華荔邨賞荔樓、油塘邨榮塘樓及牛池灣市政大廈。

另一名今日確診的38歲男子，同樣為與本地個案有流行病學關連個案。他的報稱住址為上環水坑口街24號，資料顯示，他於潛伏期亦曾到訪中環兩座商廈，包括泛海大廈及甲級商廈中央廣場。他於潛伏期內亦曾到訪區內多間食肆，包括位於上環水坑口街22號的The Lot on Possession、位於中環德己立街27-30號的Al's Diner及中環伊利近街49號Bouchon Bistro Francais。

觀塘雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫上榜，曾光顧的患者為一名居於順天邨天池樓的34歲男子（編號7403），他亦有光顧駱駝漆大廈3座C的Call Me Chef，到訪前未發病。

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